COVID-19 :

Racing Santander a communiqué le positif avec le coronavirus de son joueur Jon Ander Pérez, avec lequel les footballeurs, les techniciens et les employés de la première équipe devront être mis en quarantaine pendant dix jours chez eux, afin qu’ils ne puissent pas jouer le match de ce dimanche. contre la Real Sociedad B et presque certainement celle de la semaine suivante contre le Real Unión.

Il se trouve que Jon Ander était précisément le dernier joueur dont le Racing pouvait s’attendre à un positif, puisque le Vitorian avait souffert, asymptomatique, de la maladie lors de l’accouchement, comme le montre un test sérologique que LaLiga a fait passer le club cantabrique à la reprise du championnat. Dans le premier, il avait des anticorps, bien qu’il semble qu’au fil des semaines, ces niveaux aient chuté. Le 18 novembre Lors d’une conférence de presse, Jon Ander lui-même a expliqué ces points et a même avoué qu’il avait fait un test PCR par lui-même quelques jours auparavant: “Je l’ai fait la semaine dernière, parce que nous avions eu un rhume, et j’ai testé négatif et aussi je l’ai déjà eu avant. Je ne sais pas combien de temps cette immunité va durer …”. Dans votre cas, il semble, sauf qu’un nouveau test PCR réfute les deux tests d’antigène que vous avez effectués ce matin, pas trop.

Jon Ander, touché par le tendon d’Achille à la jambe droite, n’a pas participé à l’entraînement d’hier, mais il a joué les dernières minutes du match disputé mercredi à Leioa. De toute évidence, il a fait le voyage avec le reste de l’expédition Racing dans un seul bus jusqu’à la ville voisine de Biscaye. Un voyage d’environ 75 ‘. Tous les éléments de cette expédition ont passé avec succès le test d’antigène contrôlé par le médecin et les deux kinésithérapeutes du Racing ce matin aux installations de Nando Yosu.

Nacho Cubero (AS)

Le club a signalé qu’il avait communiqué les résultats des tests aux autorités sportives et sanitaires de Cantabrie, qui ont été celles qui ont déterminé que le Les footballeurs, techniciens et employés de l’équipe première racinguista doivent rester confinés chez eux pendant 10 jours. Now Racing espère que le Cantabrian Health Service a fixé le moment pour tous ses acteurs, techniciens et employés de subir des tests PCR

le Racing espère que la Fédération royale espagnole de football décrétera le report à la fois du match contre la filiale de la Real Sociedad et de celui prévu, pour le week-end du 12 ou 13 décembre, contre l’Union royale. Préférablement pas participez à nouveau jusqu’au jeudi 17 décembre lors du match de la Copa del Rey contre Mutilvera dans la ville navarraise de Mutilva. En outre, le club cantabrique a procédé à la suspension de la formation du personnel professionnel et de tous les événements publics de ses joueurs et entraîneurs, car tous doivent être mis en quarantaine pendant dix jours.