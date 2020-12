COVID-19 :

Les espaces de travail flexible -aussi connu sous le nom de coworking- face à la dernière ligne droite de l’année en cours de réinvention. La deuxième vague du coronavirus et la consolidation du télétravail ont accéléré le changement de ce modèle économique, mais elles sanctionnent également les comptes des opérateurs de travail flexible, en particulier les entreprises qui travaillent avec des freelances ou des pigistes. Pour le moment, le secteur a déjà perdu en moyenne 30% de votre chiffre d’affaires depuis que la pandémie a éclaté et les embauches se poursuivent à des heures creuses.

«Le printemps et l’été ont été assez stagnants, même si depuis septembre il y a eu une augmentation très significative des demandes d’informations. Cependant, cet intérêt ne s’est pas traduit par de nouvelles embauches. Les utilisateurs attendent que la deuxième vague du coronavirus soit résolue », explique Eduardo Salsamendi, président de ProWorkSpaces, l’employeur des espaces de travail flexibles.

Malgré le hiatus d’embauche, les professionnels du secteur sont convaincus que la demande augmentera dans les mois à venir, même s’ils n’osent pas fixer de date pour la reprise. “Comme la situation permet de prendre des décisions, nous verrons comment les nouvelles embauches sont formalisées.” Pour le moment, le commerce des espaces flexibles à Madrid et à Barcelone a commencé à s’activer lentement après le verrouillage. La capitale espagnole évolue plus vite que la Ciudad Condal, avec 20% d’activité en plus.

Un rapport récent préparé par l’association des employeurs du secteur révèle que la zone la plus demandée par les exploitants d’espaces flexibles à Madrid est traditionnellement la Quartier central des affaires (CBD), mais à partir de 2016, l’intérêt s’est également porté sur d’autres points géographiques, comme le centre-ville. À Barcelone, le quartier [email protected] il concentre la quasi-totalité de l’espace flexible contracté, bien qu’au cours des trois dernières années, l’intérêt des utilisateurs se soit également déplacé vers le centre de Barcelone.

Les bureaux ne seront plus comme avant

L’association de gestion flexible de l’espace suppose également que certains changements provoqués par la pandémie sont là pour durer. Les bureaux ne seront plus comme avant. Un exemple de ceci est le relocalisation des espaces à la périphérie des villes «La génération Y a déménagé à la périphérie de la ville, en fait, seuls 15% qui achètent une maison le font dans le centre. Les marchés de banlieue contiennent entre la moitié et les deux tiers de tout le parc de bureaux », indique un rapport récent de ProWorkSpaces.

Le texte révèle également que les entreprises adoptent de nouvelles façons d’utiliser leur espace de travail. Désormais, le bureau (traditionnel et flexible) est conçu comme un élément supplémentaire d’un écosystème de travail. Cela signifie que les entreprises continueront d’exiger des espaces pour développer Je travaille de chez moi, la modèle agile (mélange de travail physique au bureau et virtuel) et distribué (tous les travaux sont effectués à distance).

Les principaux demandeurs d’espaces de travail flexibles – entre 60% et 80% – sont startups, pigistes et petites et moyennes entreprises qui recherchent dans ces espaces une alternative économique leur permettant de partager un espace de travail professionnel avec d’autres utilisateurs. Pour cette raison, ils apprécient fortement les services de conseil pour les entreprises nouvellement créées, proposés par 22% des groupes, et ceux pour le bureau virtuel, avec Internet professionnel et accès à leurs propres serveurs et VPN (Virtual Private Network), disponibles dans 80% des espaces, selon le même rapport ProWorkSpaces.

De plus, 45% des personnes interrogées par les employeurs estiment que les chiffres des professions seront maintenus à court terme. Concernant les prix, 56% des benchmarks du secteur considèrent que les prix seront maintenus et 44% des groupes de coworking ont un plan de fidélité ou envisagent d’en concevoir un à court ou moyen terme.

La concurrence

Au milieu d’un hiatus de recrutement, les opérateurs d’espaces de travail flexibles font face à un nouveau concurrent sur le marché: hôtels hybrides. Certains établissements hôteliers ont adapté leurs chambres et créé des espaces de travail pour tenter de compenser l’absence de visiteurs. Meliá Hotels International et la chaîne d’hôtels Only YOU ont été l’une des premières entreprises à avoir choisi de mettre en place le coworking dans ses établissements en Espagne.

Les grands opérateurs de coworking en Espagne, IWG, Loom (propriété de Merlin Properties) et Utopicus (propriété d’Inmobiliaria Colonial) ont récemment expliqué à ce journal qu’ils n’avaient pas peur de la nouvelle concurrence dans le secteur, qu’ils n’offraient plus les mêmes services qu’eux et n’en avaient pas les moyens pour rattraper les entreprises spécialisées.

Le télétravail augmente la productivité

La pandémie de coronavirus a favorisé la mise en place du télétravail en Espagne, un mode peu répandu parmi les entreprises avant la crise. Aujourd’hui, huit mois après la généralisation de son emploi, une étude récente préparée par Agencia ’71 assure que le télétravail a amélioré la productivité des services de communication des principales entreprises du pays. Ceci est confirmé par le 59,6% des responsables de cette région qui ont participé à l’étude d’opinion intitulée «Communication interne à l’époque du COVID-19».

Plus précisément, 44,6% des experts en communication consultés par l’agence évaluent cette amélioration au-dessus de 10%, et jusqu’à 15,2% la placent au-dessus de 20%. 29,3% déclarent n’avoir constaté aucune amélioration ou diminution de la productivité pendant le temps passé à travailler à distance.