COVID-19 :

La Conseil provincial de Cadix (PSOE) a annoncé ce jeudi qu’il continuerait à allouer des fonds à l’exhumation des tombes de «représailles» en Jimena de la Frontera et entreprendra les enquêtes pertinentes au cimetière de La Ligne de la conception au milieu de la crise économique, sanitaire et sociale dérivée de la pandémie de coronavirus Covid-19.

De cette manière, le Conseil provincial poursuivra ses exhumations en 2021, comme le confirme le Adjointe au développement démocratique, Lucía Trujillo, au cours d’une visioconférence avec le président du Forum pour la mémoire du Campo de Gibraltar, Andrés Rebolledo.

Comme indiqué par le Conseil provincial dans une note, lors de cette réunion, le maintien de l’aide financière a également été confirmé, crypté à 10000 euros, pour contribuer au développement des activités de la Maison de la Mémoire, située à Jimena.

En octobre, s’est achevée la première phase des exhumations effectuées dans l’ancien cimetière de Jimena, situé à côté du château, qui a permis la récupération des restes squelettiques de 13 hommes entre 18 et 40 ans présentant des signes évidents de mort violente et de blessures péri-mortem. . Lucía Trujillo a approuvé avant Andrés Rebolledo la continuité de l’intervention en 2021.

Également en 2021, des enquêtes seront menées au cimetière de La ligne. Avec ces dégustations, il sera vérifié si les signes d’éventuelles sépultures collectives – appréciées dans le scan géo-radar engagé par le Conseil provincial – correspondent bien à des tombes de représailles.

Dans cette rencontre Lucia Trujillo a voulu confirmer certaines des actions qui seront entreprises dans le Campo de Gibraltar “et qui réaffirment une fois de plus la conviction du Conseil provincial dans la promotion de la mémoire historique et la réparation des victimes du coup d’État et du régime de Franco”.

Les demandes de Kichi

D’un autre côté, José María González ‘Kichi’, maire de Cadix, a exigé du gouvernement social-communiste de Pedro Sánchez plus de fonds sous forme de subventions publiques dans le but de localiser et d’exhumer les victimes du régime de Franco dans deux fosses communes (tombe sud et tombe nord) situées dans le patio 1 du cimetière de San José.

Davantage de dépenses publiques au milieu de la crise sanitaire, sociale et économique découlant de la pandémie de coronavirus (COVID-19. Cadix, soit dit en passant, est la province la plus touchée par la crise, enregistrant les hausses de chômage les plus importantes.

Merci aux demandes des plus proches parents des victimes et de la Plateforme pour la Mémoire historique de Cadix, Kichi a l’intention de localiser jusqu’à 147 personnes, qui sont celles qui semblent inscrites dans les registres du registre, mais avec «prudence», car lors des campagnes précédentes, il a été vérifié que les tombes sont altérées par les fondations des quartiers de niche construits en 1979.