COVID-19 :

Il existe déjà des données sur les pertes que la disparition des navires de croisière a signifiées pour l’économie espagnole. Entre mars et septembre 2020, des pertes de 63 274 millions d’euros par activité économique, mais aussi 518 000 emplois et aussi 18 900 millions d’euros de salaires dans le monde en raison de la disparition des navires de croisière.

En Espagne, les pertes s’élèvent à 2,4 milliards d’euros pour son activité économique avec 20 000 emplois et 559 millions de salaires.

Les données proviennent du Association internationale des compagnies de croisière (CLIA), qui est la plus grande organisation commerciale de navires de croisière au monde, qui a envisagé comment les choses sont prévues en 2021.

Dans cette analyse, la CLIA met en évidence la gravité de l’impact sur l’économie mondiale en raison de la quasi-disparition des navires de croisière l’année dernière en raison des dommages causés par le coronavirus.

Comme ils le soulignent, il y a beaucoup d’optimisme et on pense que deux passagers sur trois qui aiment les croisières veulent choisir ce type de voyage pour cette année. De même, 58% des touristes internationaux qui n’ont jamais fait de croisière sont prêts à le faire dans les années à venir.

L’impact sur votre économie

Gardez à l’esprit que l’industrie de la croisière est issue d’une année de forte croissance en 2019. Cette année-là, l’industrie de la croisière a créé 1,1 million d’emplois, ce qui équivaut à 41,522 millions d’euros de salaires et presque 127000 millions d’euros de production totale dans le monde en 2019, toujours selon vos données.

Dans le cas de l’Espagne, en 2019, l’industrie des croisières a réalisé un chiffre d’affaires de près de 6000 millions d’euros, ce qui contribue à 2800 millions d’euros au PIB national. Environ 50 031 emplois ont été créés en Espagne grâce à l’industrie des croisières et 1 500 millions d’euros de salaires ont été générés.

Barcelone, la plus populaire d’Europe

L’industrie des croisières a transporté près de 30 millions de passagers à travers le monde en 2019. En Espagne, pour sa part, le poids de l’industrie des croisières en Espagne a augmenté en dépenses, en emploi et aussi en impact économique total, consolidant Barcelone comme le port le plus populaire de toute l’Europe.

L’Espagne est le deuxième marché européen qui a accueilli le plus de croisiéristes en 2019 avec 10,7 millions, soit 49% de plus qu’en 2018 et le quatrième marché émetteur, puisque 553000 croisiéristes espagnols ont voyagé en croisière en 2019, 4,4 % de plus par rapport à 2018.

En revanche, le coût moyen d’un passager avant d’embarquer sur une destination représente environ 385 dollars (316 euros) et une moyenne de 100 dollars (82 euros) dans chaque destination visitée lors de la croisière.

L’Espagne possède le premier port de croisière du continent européen, c’est le deuxième marché de réception des croisiéristes et le quatrième pays émetteur en Europe

Les administrateurs de CLIA disent qu’en 2021, il y aura 20 nouveaux navires océaniques, pour un total de 270 pour la flotte de CLIA, qui devraient être opérationnels d’ici la fin de 2021.

La nouvelle flotte aura des protocoles de santé et de sécurité améliorés pour la reprise des opérations afin de protéger les passagers, l’équipage et les destinations.

Durabilité

L’industrie des croisières a été largement critiquée pour sa pollution. Le rapport montre également que l’industrie des croisières a poursuivi son engagement en faveur d’un avenir plus propre et plus durable. 23 500 millions de dollars (19 316 millions d’euros) ont été investis dans des navires dotés de nouvelles technologies et carburants, ainsi qu’un engagement à réduire leur taux d’émissions de carbone de 40% d’ici 2030 par rapport à 2008.

L’Espagne est un pays de premier plan pour l’industrie des croisières: elle possède le premier port de croisière du continent européen, c’est le deuxième marché de réception des croisiéristes et le quatrième pays d’origine de toute l’Europe.

Pour cette raison, un appel est lancé aux autorités compétentes pour définir un calendrier de redémarrage des opérations, sur la base des recommandations de la Commission européenne et des protocoles sanitaires exigeants mis en œuvre par les entreprises.

“L’Espagne ne doit pas continuer à perdre sa compétitivité par rapport aux autres pays européens, dont beaucoup, comme l’Italie ou la Grèce, ont commencé à fonctionner il y a presque six mois”, a affirmé Alfredo Serrano, le directeur de CLIA Espagne, qui a assuré pour sa part que l’industrie de la croisière est l’une des plus innovantes d’Europe et qu’ils espèrent contribuer à conduire la reprise économique de manière «responsable et durable».