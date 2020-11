COVID-19 :

. – «La dose fait le poison» est un adage attribué à Paracelse, médecin-philosophe suisse du début de la Renaissance.

Fondamentalement, cela signifie que toute substance peut devenir toxique si elle est administrée à une concentration suffisamment élevée. Même trop d’eau peut éliminer les électrolytes et être potentiellement mortel.

Voir le coronavirus à travers cette lentille, que la «dose» du virus que vous recevez peut faire la différence entre être asymptomatique, tomber légèrement malade ou tomber gravement malade, peut être utile lorsque vous pensez à la protection contre le covid-19 en raison des températures cas plus froids et augmentés.

Le SARS-CoV-2 est susceptible de se comporter comme d’autres virus

Le concept d’avoir besoin d’une certaine dose d’un agent pathogène – un organisme qui cause une maladie – pour déclencher une infection s’est avéré être le cas pour de nombreux virus, y compris les virus de la grippe, les poxvirus et autres, a expliqué Erin Bromage. , professeur agrégé de biologie à l’Université du Massachusetts, Dartmouth.

«Si vous frappez un animal avec une dose suffisamment faible, il pourra se défendre sans développer de maladie du tout. Si vous obtenez un nombre magique d’une dose infectieuse, une infection s’installera et cet animal succombera à la maladie de ce pathogène particulier. Mais si vous les attaquez avec plus que la dose infectieuse, dans la plupart des situations, une forte dose d’agents pathogènes – comme une forte dose d’un virus, par exemple – conduit à des résultats plus graves. Ensuite, la dose devient vraiment importante », a-t-il dit, mettant l’accent sur la relation« dose-dépendante ».

Ce n’est pas parce que vous avez besoin d’une certaine quantité de particules virales pour infecter une cellule, cela augmente simplement les chances qu’une de ces particules virales pénètre dans la cellule et l’infecte, déclenchant la réaction en chaîne.

Une autre façon de voir les choses est comme la conception: vous n’avez pas besoin de millions de spermatozoïdes pour féconder un ovule, vous n’en avez besoin que d’un, mais les hommes produisent des millions de spermatozoïdes pour améliorer les chances que l’on atteigne l’ovule, surmonte ses défenses et le féconde.

Recevez une dose virale unique ou étalez-la dans le temps

Il y a une autre dimension à la dose virale et elle a à voir avec le temps. Ce n’est pas la dose de virus obtenue simplement à un moment donné qui compte; Il peut également s’agir de la somme des doses virales que vous recevez sur une certaine période de temps.

«Certaines personnes spéculent à ce sujet: est-ce pourquoi, par exemple, les conducteurs de bus ou les personnes qui travaillent dans les salles d’urgence sont plus susceptibles d’avoir des résultats plus défavorables? Parce qu’ils sont exposés à des doses plus élevées ou parce qu’ils se trouvent dans un environnement où ils y sont exposés pendant une longue période et qu’ils en reçoivent une plus grande partie? ” Demanda Bromage.

À la mi-octobre, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont modifié leur définition de «contact étroit» pour inclure des expositions brèves et multiples qui totalisent 15 minutes ou plus. avec une personne infectée. Auparavant, le CDC définissait un contact étroit comme 15 minutes d’exposition continue à un individu infecté.

Ce n’est pas seulement une question de virus, c’est aussi une question d’hôte

Le virus lui-même n’est pas le seul organisme qui joue un rôle, il a aussi à voir avec l’individu.

“Chaque personne a une quantité différente de virus dont elle a besoin”, a déclaré Bromage. “ Une personne immunodéprimée ou une personne stressée, par exemple, peut avoir besoin de moins de défis [del virus] pour obtenir les mêmes résultats qu’une personne en bonne santé.

Collectivement, la probabilité d’infection dépend de la physiologie de l’hôte potentiel, ainsi que de ses comportements personnels et de ses habitudes de santé, comme le tabagisme, l’alimentation, l’activité physique et le sommeil. Un hôte âgé ou malade confronté à des expositions importantes et récurrentes est clairement le pire des cas. Mais une personne médicalement fragile pourrait tomber malade même avec une faible dose du virus; à l’inverse, une personne en bonne santé peut être submergée par une dose suffisamment élevée.

Un exemple tragique est la mort du jeune médecin apparemment en bonne santé Li Wenliang à Wuhan, en Chine. Le 30 décembre 2019, il a sonné l’alarme en privé après avoir vu sept cas de maladie de type SRAS chez des patients de son hôpital; Quatre jours plus tard, la police l’a accusé de «perturbation grave de l’ordre social» et de «diffusion de rumeurs en ligne». Peu de temps après avoir passé du temps à soigner des patients gravement malades, Li a développé des symptômes de Covid-19; il mourut moins d’un mois plus tard. Il n’avait que 34 ans.

Même ainsi, nous ne parlons que de probabilités. Il est beaucoup plus difficile de déterminer le stade exact qui mène à l’infection.

“Nous ne pouvons tout simplement pas étudier la dose virale exacte qui rendrait quelqu’un malade parce que c’est totalement contraire à l’éthique”, a déclaré le Dr Monica Gandhi, Ph.D. en maladies infectieuses et professeur de médecine à l’Université de Californie à San Francisco. En effet, cela signifierait exposer consciemment les gens à des doses progressivement plus élevées du virus pour déterminer quand une infection se produit.

«Je ne pense pas que nous atteindrons cette valeur. Nous pouvons le faire chez les animaux – il y a eu un modèle de furet et il y a eu un modèle de hamster – maintenant deux modèles d’animaux dans lesquels plus vous donnez, plus les animaux sont malades, cela peut nous donner une idée. Mais, malheureusement, nous ne saurons pas avec les humains combien il en faut », dit-il.

Dose virale et charge virale

«Il y a une danse intéressante des deux faces de la médaille entre les [dosis] viral – ce qui entre – et la charge virale – ce qui sort – », a déclaré Gandhi. La charge virale est la quantité de virus qu’une personne infectée a dans son corps; Certaines études, mais pas toutes, ont montré que plus un patient COVID-19 est malade, plus la charge virale est élevée.

«Si vous recevez une dose plus faible de virus, vous pouvez vous en occuper calmement et l’isoler. Vous avez cette infection asymptomatique et vous risquez moins de produire une charge virale élevée; il produit une charge virale plus faible et est donc associé à une maladie moins grave », a-t-il déclaré.

Il a noté que dans les endroits et les situations qui embrassaient l’utilisation universelle des masques, comme sur un bateau de croisière argentin et plusieurs usines de transformation des aliments aux États-Unis, le taux d’infection asymptomatique, supérieur à 80%, était plus du double du taux d’infection. asymptomatique estimée par le CDC avec un taux d’environ 40%. Le masque semble réduire la dose en filtrant certaines des particules virales.

Le lien entre les masques et les vaccins

Cependant, il existe une autre façon fascinante et importante de penser au dosage des virus. Si la dose est suffisamment faible, elle peut ne pas provoquer de maladie, mais elle peut tout de même provoquer une réponse immunitaire, semblable à un vaccin. C’est un concept remarquable et d’une importance cruciale.

En fait, Gandhi et son co-auteur, le Dr George Rutherford du département d’épidémiologie et de biostatistique de l’UCSF, ont écrit un article de perspective dans le New England Journal of Medicine en septembre, faisant valoir qu’en portant un masque, une personne, En cas d’exposition, vous recevriez une dose plus faible du virus que vous ne le feriez autrement, ce qui empêcherait la maladie tout en activant le système immunitaire du corps.

Dans leur article, elle et Rutherford ont fait la comparaison avec la «variolation», qui est ce qu’on appelle un processus similaire lorsque les gens s’exposent délibérément à une petite matière de variole d’une personne malade pour créer une immunité. C’était avant l’introduction du vaccin contre la variole.

“Nous leur donnerons un peu de virus et ils tomberont un peu malades et ensuite ils développeront une réponse immunitaire, et cela a totalement fonctionné”, a-t-il déclaré.

Cela pourrait également aider à expliquer pourquoi certaines personnes ne développent jamais de symptômes de Covid-19, mais ont toujours des anticorps contre le virus. Mais des recherches supplémentaires seront nécessaires pour le confirmer.

Parce que les gens ne peuvent pas contrôler si, et encore moins la dose virale qu’ils reçoivent, Gandhi a réitéré ce que la plupart des experts en santé publique ont dit pour nous garder aussi en sécurité que possible: garder une distance physique avec ceux qui ne sont pas dans notre à la maison, choisissez des espaces extérieurs plutôt qu’à l’intérieur, pratiquez une bonne hygiène des mains et – s’il vous plaît – portez un masque!