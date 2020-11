COVID-19 :

Le secteur luxe Il a également succombé à la crise des coronavirus. A tel point qu’il clôturera l’année avec une baisse du chiffre d’affaires de plus de 20%, à environ 5 000 millions d’euros, ce qui signifie qu’elle reviendra aux niveaux de 2015. Dans un contexte mondial marqué par la pandémie de coronavirus, l’Association espagnole du luxe s’assure que le secteur continue d’avancer grâce au prétendu «luxe silencieux». C’est un phénomène qui se développe en temps de crise, et il consiste en des utilisateurs consommant secrètement du luxe par modestie.

Plus précisément, l’Association espagnole du luxe explique que les Espagnols ayant le plus grand pouvoir d’achat et les consommateurs de luxe fréquents sont ceux qui empêchent le secteur haut de gamme de s’effondrer plus que 23% en 2020.

La présidente exécutive de l’association, Cristina Martín, explique dans une interview à . que le “Luxe aspirant” – typique des classes moyennes – a fortement diminué pendant la crise. Ce comportement s’explique par la diminution des ressources économiques dont disposent les utilisateurs et aussi par la précaution. Les consommateurs préfèrent ne pas dépenser face à une situation économique qui se détériore.

“Celui qui tient désormais le secteur, c’est la classe supérieure”, qui n’a pas été aussi touchée par la crise et qui, après une période initiale d’incertitude lors de la première vague de la pandémie -entre mars et juin-, “a à dépenser à nouveau », mais maintenant de manière plus silencieuse,« sans vouloir se montrer », comme l’explique le responsable de l’Association espagnole du luxe. «Au fond, ils consomment du luxe, mais ils ne le disent pas», explique Martín.

Il y a également eu un boom de la consommation de produits haut de gamme à domicile. Les vêtements ou ustensiles conçus pour la maison en sont un exemple, reflétant clairement une réduction de la vie sociale.

Le phénomène du «luxe silencieux» se traduit par l’accès des utilisateurs aux bijoutiers ou aux magasins de luxe par les portes dérobées, également en factures hebdomadaires de milliers d’euros en boîtes de caviar pour la consommation à domicile, de nouveaux services de restauration à domicile des «étoiles Michelin» ou des services de taxi hélicoptère pour que les familles aisées puissent se retrouver dans des endroits reculés, expliquent-ils de l’association de luxe.

Un déclin sans précédent

Aux prévisions de l’Association espagnole du luxe s’ajoutent celles de Bain & Company, qui estime que le secteur haut de gamme du monde entier fera ses adieux à l’année avec un chiffre d’affaires proche de 217 milliards d’euros, ce qui représente une baisse de 23% par rapport à l’année précédente, et être au niveau de 2014. De plus, c’est la première depuis 2009 -dans la crise précédente- que le secteur subisse une contraction.

Le cabinet de conseil estime qu’en 2021 la reprise pourrait osciller entre 10-12% et 17-19%, selon l’évolution du contrôle du covid-19, une variable actuellement très instable, avec laquelle il pourrait être récupéré au cours de l’année prochaine la moitié du terrain perdu en 2020.

Quant à l’Espagne, l’Association espagnole du luxe estime que le secteur baissera entre 20% et 23%, en fonction de l’évolution des ventes dans la dernière ligne droite de l’année. Concrètement, elle pourrait clôturer l’année avec un chiffre d’affaires compris entre 5 000 et 5 270 millions d’euros.

Malgré la baisse, l’Espagne conservera la cinquième place du classement mondial, seulement dépassée par la France, l’Italie, l’Allemagne et la Suisse. Au moment de l’arrivée de la reprise attendue, l’association espagnole préfère ne pas fixer de date précise, bien qu’elle la soumette à la reprise du tourisme et du trafic aérien.

«Nous avons tous vécu une année difficile de changements rapides et inattendus et le luxe n’a pas échappé indemne»

De son côté, Bain & Company estime que la reprise complète du secteur interviendra en 2022 ou 2023, date à laquelle il reviendra au niveau de 2019. «Nous avons tous vécu une année difficile de changements rapides et inattendus et le luxe n’a pas échappé indemne», selon Claudia D’Arpizio, associée chez Bain & Company.

