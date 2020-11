COVID-19 :

Malgré les trois symptômes principaux symptômes de Covid-19 (fièvre, toux sèche et essoufflement), de nombreux autres considérés comme «secondaires» ont été rapportés et parmi ceux-ci, la fatigue a été mentionnée à l’occasion, mais La fatigue est-elle vraiment un symptôme de Covid-19?.

La fatigue est-elle un symptôme de Covid-19?

Le virus Sars-CoV-2, apparu à Wuhan il y a plusieurs mois, n’a fait que faire des victimes et inquiéter. Après plus d’un million de victimes dans le monde et de nombreuses études menées pour trouver le plus d’informations possible sur ce virus, il semble que nous avons presque atteint le point de basculement avec le lancement d’un vaccin prévue pour les prochains mois. Cependant, il semble que la fin de la pandémie soit encore un peu loin et en fait les cas et cas de infectés, qui prétendent également avoir des symptômes des plus variés qui, dans certains cas, coïncident ou sont les mêmes que dans d’autres maladies courantes. La fatigue est l’un de ces symptômes dont tout le monde parle. En fait, certains patients diagnostiqués avec Covid-19 ont expliqué comment, avant, pendant et après la maladie, ils avaient eu une sensation de fatigue. Par conséquent, pour faire la lumière sur le sujet Le magazine Santé a publié les réponses de certains experts.

Lorsque la maladie ne se manifeste pas de manière asymptomatique, les personnes qui ont contracté cette infection ont fréquemment signalé certains signes cliniques, et Les symptômes les plus fréquemment mentionnés sont la fatigue.

Évidemment, une baisse d’énergie n’indique pas forcément que vous avez contracté le virus, les experts ont donc décidé de clarifier la question.

Ce que disent les experts

La Organisation mondiale de la SANTE a été le premier à déclarer clairement que le fatigue était l’un des Symptômes courants de l’infection par le virus Sars-CoV-2.

En un rapport publié en février dernier, l’agence des Nations Unies a révélé que la fatigue est le troisième symptôme le plus fréquent chez les patients atteints de Covid-19 (38,1%), juste après la fièvre (87,9%) et la toux sèche (67, sept%). Cependant, Ces derniers mois, plusieurs études et analyses ont été menées à ce sujet, de sorte que d’autres experts aussi Ils ont donné leur avis et expliqué leur prise en compte de ce symptôme et de sa relation avec Covid-19.

Richard Watkins , médecin expert en maladies infectieuses, précise que le la fatigue chez les personnes atteintes de Covid-19 est due au fait que le corps produit des cytokines en cas d’infection , cellules immunitaires dont la fonction est de combattre un virus ou une bactérie qui envahit l’organisme. La production de ces cellules nécessite une grande quantité d’énergie du corps Et cela peut provoquer une baisse d’énergie et une sensation de fatigue.

Pour le Dr Amesh Adalja, chercheur au John Hopkins Center pour la sécurité sanitaire, Il est difficile de dire si la fatigue est attribuable au Covid-19: «Se sentir fatigué ne signifie pas automatiquement que vous avez contracté le virus», explique l’expert, ajoutant que la fatigue est «une sorte de symptôme indescriptible». En plus d’être difficile à évaluer, il est également subjectif et peut dépendre de divers facteurs.

Selon l’expert, le seul moyen de dissiper les doutes est d’effectuer un test pour confirmer le diagnostic de Covid.

Le médecin. Adalja, pour sa part, il dit que si la fatigue est associée à d’autres symptômes “Comme la myalgie, la douleur ou même un léger mal de gorge” est plus inquiétant que lorsqu’il survient sans autres symptômes car il est rare qu’un patient Covid-19 remarque la fatigue comme seul signe clinique. Par conséquent, l’expert conseille enquêter sur les origines de la fatigue cela pourrait être différent de Covid-19. Par exemple, une activité physique soutenue, une période de stress intense, voire un manque chronique de repos, sont autant de facteurs qui déclenchent un état de fatigue dans le corps.

Toujours selon le CHU de Rennes, la fatigue est un «symptôme courant chez les personnes présentant une infection symptomatique à Covid-19“, Et c’est certains des symptômes qui persistent même après récupération selon les conclusions de une étude préliminaire par le Dr Liam Townsend à l’hôpital St James, Dublin, uUne étude intéressante aussi parce qu’elle a mis en évidence un autre fait significatif concernant cette maladie: les personnes qui ont souffert de dépression ou l’anxiété dans leur vie étaient plus enclines à souffrez de fatigue après la récupération.