COVID-19 :

. – La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a déclaré lundi qu’elle avait délivré une autorisation d’utilisation d’urgence pour le traitement par anticorps monoclonaux d’Eli Lilly and Co pour traiter les infections légères à modérées par coronavirus chez les adultes et les enfants.

Le traitement par anticorps unique, appelé bamlanivimab, doit être administré dans un hôpital ou dans un autre établissement de soins de santé. Il s’agit du premier anticorps monoclonal autorisé à être utilisé dans le traitement du coronavirus. L’idée est de lancer une réponse immunitaire contre l’infection.

«Les anticorps monoclonaux sont des protéines fabriquées en laboratoire qui imitent la capacité du système immunitaire à combattre les antigènes nocifs tels que les virus. Le Bamlanivimab est un anticorps monoclonal qui cible spécifiquement la protéine de pointe du SRAS-CoV-2, conçu pour bloquer l’attachement du virus et son entrée dans les cellules humaines », a déclaré la FDA dans un communiqué.

«L’autorisation d’urgence du bamlanivimab par la FDA offre aux professionnels de la santé en première ligne de cette pandémie un autre outil potentiel dans le traitement des patients atteints de COVID-19», a déclaré le Dr Patrizia Cavazzoni, directrice par intérim du Centre pour Évaluation et recherche des médicaments par la FDA, dans la déclaration. “Nous continuerons d’évaluer les nouvelles données sur l’innocuité et l’efficacité du bamlanivimab au fur et à mesure qu’elles seront disponibles.”

Autorisation de la FDA

L’autorisation de la FDA était basée sur une étude publiée dans le New England Journal of Medicine en octobre. Il a constaté que le traitement semblait réduire le risque d’hospitalisation et soulager certains symptômes chez un petit nombre de patients présentant des cas légers à modérés de Covid-19.

L’essai de phase 2 a impliqué 452 patients. Certains ont reçu le traitement et d’autres un placebo, ce qui ne fait rien. Seulement 1,6% des patients ayant reçu le traitement présentaient des symptômes suffisamment évolués pour être hospitalisés ou sollicités aux urgences. Pour les patients ayant reçu le placebo, le taux d’hospitalisation était de 6,3%.

Lilly a annoncé qu’elle avait conclu un accord de 375 millions de dollars avec le gouvernement pour 300 000 flacons de traitement par anticorps, en attente d’une autorisation d’urgence, à livrer dans les deux mois. Lilly a demandé l’autorisation d’urgence en octobre. La société a déclaré qu’elle prévoyait d’avoir 100 000 doses prêtes à être expédiées dans quelques jours et qu’elle fabriquerait un million de doses d’ici la fin de 2020. Le traitement serait fourni aux patients sans frais.

“Lilly commencera immédiatement à expédier le bamlanivimab à AmerisourceBergen, un distributeur national, qui le placera conformément au calendrier d’allocation du gouvernement américain”, a indiqué la société dans un communiqué.

Qu’est-ce qu’une autorisation d’urgence?

“La délivrance d’une autorisation d’urgence est différente de l’approbation de la FDA”, a noté l’agence.

“Sur la base de l’examen par la FDA de toutes les preuves scientifiques disponibles, l’agence a déterminé qu’il est raisonnable de croire que le bamlanivimab peut être efficace dans le traitement des patients non hospitalisés atteints de COVID-19 léger ou modéré”, a déclaré la FDA.

Et, lorsqu’il est utilisé pour traiter le COVID-19 pour la population autorisée, les avantages connus et potentiels l’emportent sur les risques connus et potentiels du médicament. Il n’y a pas de traitement alternatif adéquat, approuvé et disponible au bamlanivimab pour la population autorisée.

Le traitement doit être administré dès que possible après un résultat positif au test COVID-19, dans les 10 jours suivant l’apparition des symptômes, a déclaré la FDA. Il ne peut être administré que dans un établissement de santé où les médecins ont également accès à des médicaments au cas où le patient aurait une mauvaise réaction à la perfusion. Les prestataires utilisant le traitement doivent également signaler tout événement indésirable grave à la FDA, indique l’autorisation d’urgence.

Le traitement n’est pas autorisé pour les patients hospitalisés ou nécessitant une oxygénothérapie, car il ne semble pas les aider.

Des anticorps monoclonaux

Pendant des mois, l’espoir s’est construit autour des thérapies par anticorps monoclonaux comme traitement potentiel du COVID-19.

Dès que la pandémie a frappé les États-Unis en janvier, les scientifiques de Lilly se sont mis au travail pour identifier un anticorps, l’une des protéines que le corps fabrique pour lutter naturellement contre l’infection, qui protégerait mieux contre le nouveau coronavirus.

Les scientifiques ont examiné des milliers d’anticorps générés par un patient qui s’était rétabli du COVID-19. Ils ont trouvé, sélectionné, puis copié ceux qui, selon eux, neutraliseraient le mieux le virus, et en ont choisi un pour un traitement de pointe qui est entré dans les essais cliniques humains en juin.

Regeneron a également demandé une autorisation d’utilisation d’urgence pour son traitement par anticorps. C’est celui qui a été donné au président des États-Unis, Donald Trump, le mois dernier lorsqu’il a contracté le coronavirus.

Il y a 79 thérapies par anticorps à l’étude.

“L’autorisation de ce nouveau traitement par anticorps d’Eli Lilly est une avancée significative dans le traitement des patients et nous conduit à la mise en place de vaccins sûrs et efficaces, tous ces efforts étant rendus possibles grâce à l’opération Warp Speed”, a-t-il déclaré dans un communiqué. a communiqué le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar.

“L’Opération Warp Speed ​​permet de garantir que des thérapies comme celle de Lilly peuvent atteindre les patients sans perdre une journée.”

Lilly teste également le bamlanivimab en association avec un autre monoclonal qu’elle a développé. Une étude révisée par des pairs en août a montré que l’approche «cocktail» de Regeneron utilisant deux anticorps avec son traitement fonctionnait en laboratoire même lorsque le nouveau coronavirus mutait.