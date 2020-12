COVID-19 :

. – La Food and Drug Administration des États-Unis a déclaré qu’elle avait accordé une autorisation d’urgence pour le premier test de coronavirus à domicile. Les gens peuvent le prendre et obtenir les résultats à la maison, ce qui signifie qu’ils n’ont pas à se rendre dans un laboratoire pour prélever des échantillons et qu’ils n’ont pas à envoyer le test n’importe où ni à attendre les résultats.

Les gens pourront acheter le test, appelé Ellume Covid-19 Home Test, et l’emporter à la maison pour l’utiliser, a déclaré la FDA.

«L’autorisation d’aujourd’hui est une étape importante dans les tests de diagnostic du COVID-19. En autorisant un test pour une utilisation sans ordonnance, la FDA permet de le vendre dans des endroits comme les pharmacies, où un patient peut l’acheter, se tamponner le nez, effectuer le test et voir les résultats en seulement 20 minutes “, a déclaré le commissaire de la FDA, Dr. Stephen Hahn, dans un communiqué.

Il s’agit d’un test d’antigène, ce qui signifie qu’il recherche de petites parties du virus dans le nez d’une personne.

«Le test à domicile Ellume COVID-19 a correctement identifié 96% des échantillons positifs et 100% des échantillons négatifs chez les personnes présentant des symptômes. Chez les personnes sans symptômes, le test a correctement identifié 91% des échantillons positifs et 96% des échantillons négatifs », a déclaré la FDA.

Parce que ce n’est pas parfait, les personnes dont le test est négatif doivent supposer qu’elles peuvent être infectées et agir en conséquence: porter un masque et rester à l’écart des autres.

«Le test à domicile Ellume COVID-19 utilise un analyseur qui se connecte à une application logicielle sur un smartphone pour aider les utilisateurs à effectuer le test et à interpréter les résultats. Les résultats sont livrés en aussi peu que 20 minutes aux personnes via leurs téléphones intelligents », a déclaré la FDA.

«L’application mobile oblige les gens à saisir leur code postal et leur date de naissance, avec des champs facultatifs comprenant le nom et l’adresse e-mail, et communique les résultats le cas échéant aux autorités de santé publique pour surveiller la prévalence de la maladie. . Ellume prévoit de produire plus de trois millions de tests en janvier 2021 “.

Ellume a déclaré lorsqu’elle a demandé l’autorisation d’utilisation d’urgence qu’elle facturerait 30 $ pour le test.