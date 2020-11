COVID-19 :

La FDA a autorisé l’utilisation d’urgence de Bamlanivimab pour traiter le COVID-19. Le gouvernement des États-Unis allouera 300 mille doses

La Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) a accordé un autorisation d’utilisation d’urgence pour traiter le COVID-19[feminine avec des anticorps monoclonaux.

Le traitement Bamlanivimab de la compagnie Eli lilly Il sera utilisé chez les adultes et les mineurs, âgés d’au moins 12 ans et pesant au moins 40 kilos, avec des cas modérés de la maladie et un risque élevé d’hospitalisation.

Bien que l’innocuité et l’efficacité du traitement continuent d’être évaluées, des essais cliniques ont montré qu’il réduisait les hospitalisations pour COVID-19.

Patient COVID-19 intubé. Photo de l’.

Cependant, Bamlanivimab Il ne peut pas être utilisé chez les patients déjà hospitalisés ou nécessitant une oxygénothérapie car il peut entraîner des complications.

La FDA a détaillé que des anticorps monoclonaux Ce sont des protéines fabriquées en laboratoire qui imitent la capacité du système immunitaire à lutter contre les antigènes nocifs tels que les virus.

Le Bamlanivimab est un anticorps monoclonal qui cible spécifiquement la protéine SARS-CoV-2, conçu pour bloquer la liaison du virus et son entrée dans les cellules humaines », a-t-il déclaré.

Bamlanivimab. Photo par Eli Lilly

Patrizia cavazzoni, Directeur par intérim du Center for Drug Evaluation and Research de la FDA, a noté que le autorisation d’urgence de la nouvelle thérapie servira aux médecins de première ligne pour traiter le coronavirus.

Sur la base de l’examen par la FDA de toutes les preuves scientifiques disponibles, l’agence a déterminé qu’il est raisonnable de croire que Bamlanivimab peut être efficace dans le traitement des patients non hospitalisés atteints de COVID-19 léger à modéré », a ajouté l’administration.

De son côté, la société Eli Lilly a déclaré que son traitement devrait être administré le plus tôt possible après une Test COVID-19 positif et dans les 10 jours suivant l’apparition des symptômes.

Dans un premier temps, le gouvernement des États-Unis allouera 300 mille doses de Bamlanivimab pour les patients à haut risque, sans qu’ils aient à payer le médicament.

La société prévoit de fabriquer jusqu’à un million de doses du traitement d’ici la fin de 2020 et son utilisation commencera au premier trimestre de 2021.

Avec des informations de López-Dóriga Digital