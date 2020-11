COVID-19 :

La Agence des États-Unis pour l’alimentation et les médicaments (FDA, pour son acronyme en anglais) a accordé ce samedi autorisation d’urgence à Regeneron, le médicament contre le COVID-19 que le président américain a reçu en octobre, Donald Trump, pour traiter la maladie. L’autorisation limite l’utilisation du médicament à personnes de plus de 12 ans qu’ils ont donné positif pour le coronavirus et être dans risque de développer un cas grave de la maladie, y compris les personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi que celles atteintes de certaines maladies chroniques.

En effet, le traitement, basé sur un cocktail d’anticorps monoclonaux casirivimab et imdevimab, a montré que son application précoce améliore la condition des patients. Au lieu d’attendre que le corps développe sa propre réponse immunitaire protectrice, le médicament imite les défenses naturelles du corps, avec laquelle les médecins espèrent éviter de nombreuses hospitalisations. “Il a été démontré que presque l’irivimab et l’imdevimab, administrés ensemble, réduire l’hospitalisation liés au COVID-19 ou aux visites à l’urgence chez des patients à haut risque de progression de la maladie dans les 28 jours suivant le traitement par rapport à placebo», explique la FDA dans un communiqué.

Peu de temps après avoir confirmé son infection début octobre, Trump a reçu une dose de 8 grammes de ce traitement Regeneron, même si son utilisation n’a pas été autorisée par la FDA. Après avoir vaincu la maladie, le président a affirmé à travers des vidéos et des réseaux sociaux que ce traitement était le principal responsable de son amélioration, le définissant non pas comme une «thérapie», mais comme un “guérir”.

Accès gratuit au médicament

En quittant l’hôpital, Trump a promis qu’il garantirait le libre accès à ce médicament. L’entreprise a reçu plus de 500 millions de dollars du gouvernement fédéral américain (environ 421,7 millions d’euros) et les 300 000 premières doses seront gratuites aux États-Unis, bien que les Américains puissent payer en fonction de leur assurance pour la faire appliquer, car elle doit être utilisée dans un hôpital.

Selon les calculs de l’entreprise, fin novembre ils en auront assez dose pour 80 000 personnes et ils pourront traiter 200 000 patients début janvier déjà 300000 à la fin du mois, puisqu’ils sont parvenus à un accord avec le Entreprise suisse Roche pour la production du médicament.