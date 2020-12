COVID-19 :

La FDA autorise l’utilisation d’urgence du vaccin Pfizer 3:09

. – Les vaccins Covid-19 de Pfizer et BioNTech commenceront à être expédiés à travers les États-Unis peu de temps après que la Food and Drug Administration (FDA) a autorisé le vaccin pour une utilisation d’urgence vendredi, une étape importante dans la pandémie.

«Je pense que nous devrions prendre un moment et considérer que nous avons cet événement d’un grand nombre de victimes chaque jour ici aux États-Unis, mais maintenant nous avons développé ce vaccin en un temps record qui, avec le temps, peut vraiment nous sauver et sauver notre pays et sauver le monde de cette terrible pandémie », a déclaré le Dr Leana Wen à Chris Cuomo de CNN quelques instants après l’autorisation.

“C’est vraiment un moment monumental pour nous”, a-t-il ajouté.

L’autorisation de la FDA est intervenue lors de l’un des pires jours de la pandémie aux États-Unis, avec un nombre record de nouveaux cas, de décès et de patients atteints de COVID-19 dans les hôpitaux du pays.

L’autorisation d’utilisation d’urgence (États-Unis) est une “étape importante” dans la lutte contre la pandémie, a déclaré vendredi le commissaire de la FDA, le Dr Stephen Hahn, dans un communiqué. Il a déclaré que cela venait après un “processus d’examen ouvert et transparent qui comprenait la contribution de scientifiques indépendants et d’experts en santé publique et une évaluation approfondie par les scientifiques de carrière de l’agence”.

Un USA n’est pas une approbation totale. Pfizer devra soumettre une demande distincte pour que son vaccin soit entièrement homologué par la FDA.

Mais les États-Unis “promettent de modifier le cours de cette pandémie aux États-Unis”, a déclaré le Dr Peter Marks, directeur du Centre de recherche biologique et d’évaluation de la FDA.

Il reste deux étapes clés avant que les vaccins puissent commencer. Le comité consultatif du vaccin des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, qui doit se réunir samedi matin, doit voter pour recommander le vaccin. Par la suite, l’agence doit accepter cette recommandation.

Ensuite, la vaccination peut commencer. Mais il faudra des mois avant que la plupart des Américains ne soient vaccinés. Les conseillers des CDC ont recommandé que les travailleurs de la santé et les résidents des établissements de soins de longue durée soient les premiers.

Bien entendu, le vaccin Pfizer et BioNTech n’est qu’un de ceux en développement. Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a déclaré vendredi à ABC News qu’environ 20 millions d’Américains devraient être vaccinés d’ici la fin du mois, 50 millions d’ici la fin janvier, et au moins 100 millions de personnes devraient être vaccinées d’ici la fin du mois. Février.

Les responsables “restent confiants”, a-t-il ajouté, qu’il y aura suffisamment de doses pour tout Américain qui souhaite se faire vacciner avant l’été.

Pendant ce temps, les États-Unis, dévastés par la propagation effrénée du virus, devraient faire face à des jours brutaux à venir, et des précautions telles que le port de masques faciaux et la distanciation sociale resteront cruciales.

Hôpitaux surchargés aux États-Unis

Vendredi, les États-Unis ont signalé plus de 231700 nouvelles infections au COVID-19, le plus jamais enregistré. Le nombre moyen de cas quotidiens pour la semaine dernière était de 210 764, un autre record de la pandémie, selon une analyse CNN des données de Johns Hopkins.

Certaines communautés ont déjà commencé à ressentir les effets des rassemblements et des voyages de Thanksgiving, qui, selon les autorités, entraîneraient encore plus d’infections et un autre pic. Et cette augmentation pourrait être suivie d’une autre augmentation liée aux vacances de Noël à venir, ont déclaré certains responsables.

Au moins le sixième jour consécutif, les États-Unis ont également signalé un autre nombre record de patients COVID-19 dans les hôpitaux du pays: plus de 108000 dans tout le pays, selon le COVID Tracking Project.

Les hôpitaux de presque tous les coins du pays en ont ressenti l’impact. Les données du ministère de la Santé montrent que plus de 85% des hôpitaux du pays comptaient plus de patients COVID-19 la semaine dernière qu’il y a un mois et, dans l’ensemble, environ un patient hospitalisé sur cinq a été confirmé avoir COVID-19. -19 la semaine dernière, presque le double du mois précédent.

Dans les 10 plus grandes villes du pays, la proportion de patients hospitalisés porteurs du virus variait de 9% à New York à 23% à Chicago. Pendant ce temps, à El Paso, au Texas, plus de 50% des patients des hôpitaux de la ville ont eu le COVID-19 entre le 27 novembre et le 3 décembre. C’est presque le double de la moyenne nationale pour cette période.

Dans le Mississippi, le plus haut responsable de la santé de l’État a déclaré vendredi que les unités de soins intensifs étaient pleines et “de nombreuses hospitalisations (sont) en cours”. Les chirurgies électives nécessitant une hospitalisation devraient être reportées à partir de mardi, a déclaré sur Twitter le Dr Thomas Dobbs, responsable de la santé publique.

«La pression sur les unités de soins intensifs est pire que l’augmentation soudaine de l’été. Vingt-six hôpitaux en détournement pour les patients gravement malades », écrivait Dobbs un jour plus tôt.

“ Des souffrances catastrophiques et sans précédent ”

L’augmentation du nombre de patients hospitalisés atteints de covid-19 à travers le pays a été suivie d’une augmentation du nombre de décès. Plus de 3 300 décès ont été signalés aux États-Unis vendredi, ce qui représente le jour le plus meurtrier depuis le début de la pandémie. Le précédent record du pays avait été établi mercredi, avec plus de 3100 morts.

Vendredi, le nombre moyen de décès quotidiens au cours des sept jours précédents était de 2 359, le plus élevé depuis le début de la pandémie.

Les trois prochains mois seront “vraiment difficiles”, a prévenu le directeur du CDC, même avec un vaccin bientôt disponible.

“Au cours des 60 à 90 prochains jours, nous aurons plus de décès par jour que le 11 septembre”, a déclaré jeudi le Dr Robert Redfield. “Ce sera une perte de vie vraiment regrettable, comme ce que nous avons eu jusqu’à présent.”

Et c’est une réalité que l’autorisation d’un vaccin n’aura aucun impact, a-t-il ajouté.

En Californie, la directrice de la santé publique du comté de Los Angeles, la Dre Barbara Ferrer, a émis un sombre avertissement au cours des semaines suivantes, après avoir annoncé que le comté avait doublé son nombre de nouveaux cas en environ 10 jours.

“Le problème en ce moment est ce que nous appelons la vague de Thanksgiving”, a déclaré Ferrer. “Nous avons eu une augmentation et maintenant nous avons une augmentation ainsi qu’une augmentation, et il est vraiment difficile pour nous de calculer exactement ce que nous allons voir dans les prochaines semaines.”

Le comté, a-t-il dit, est en “territoire inconnu”, avec un nombre de cas et d’hospitalisations que “nous n’avons pas connus et que nous ne prévoyons franchement pas”.

“Nous sommes sur une voie très dangereuse pour voir des souffrances et des morts catastrophiques et sans précédent ici dans le comté de Los Angeles si nous ne pouvons pas arrêter l’augmentation”, a déclaré Ferrer.

La FAA exhorte les aéroports à être prêts pour les vols de vaccins

Pendant ce temps, la Federal Aviation Administration (FAA) a exhorté les aéroports du pays à être prêts pour les vols qui porteront le vaccin covid-19, même si certains aéroports ne sont pas prévus pour recevoir des envois.

L’agence a déclaré jeudi à CNN qu’elle ordonnerait aux contrôleurs aériens d’accorder une autorisation prioritaire aux vols transportant le vaccin.

Les États recevront des expéditions du vaccin covid-19 de Pfizer une fois par semaine pour commencer après le début de la distribution, a déclaré vendredi le conseiller principal de l’opération Warp Speed, Moncef Slaoui.

“Le plan est d’envoyer des vaccins une fois par semaine et d’informer les gouverneurs une semaine à l’avance du nombre de doses qu’ils recevront”, a déclaré Slaoui à CNN. «Ces vaccins… sont destinés à être utilisés dans leur intégralité dans la population au cours de cette période d’une semaine, car les mêmes États recevront un nombre identique de doses, dans le cas du vaccin Pfizer, trois semaines plus tard à administrer en tant que deuxième dose à receveurs de la première dose », a-t-il dit.

Le nombre de vaccins augmentera “semaine après semaine”, a-t-il ajouté, à mesure que la fabrication augmentera.

Et si le vaccin Moderna est autorisé, a-t-il dit, «ce serait une augmentation assez importante des vaccins à distribuer». Les conseillers en vaccins de la FDA se réuniront la semaine prochaine pour discuter d’un EUA pour le vaccin de Moderna.

