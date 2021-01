COVID-19 :

FDA: 2 doses du vaccin sont nécessaires

. – Toute personne recevant le vaccin Moderna ou Pfizer devrait recevoir deux doses complètes, ont déclaré lundi deux hauts responsables de la Food and Drug Administration (FDA) américaine.

Ils ont également exclu d’autres idées pour élargir l’offre de vaccins, affirmant que les personnes qui spéculent sur la possibilité de se débrouiller avec une seule dose ou de la réduire de moitié interprètent mal les données.

“Nous avons suivi des discussions et des reportages sur la manière de réduire le nombre de doses, d’allonger le délai entre les doses, de modifier la dose (demi-dose) ou de mélanger et assortir les vaccins pour immuniser davantage de personnes contre la covid-19”, ont-ils déclaré. dans une déclaration, le commissaire de la FDA, le Dr Stephen Hahn et le Dr Peter Marks, qui dirigent la division des vaccins de la FDA.

«Ce sont toutes des questions raisonnables à considérer et à évaluer dans les essais cliniques. Cependant, à l’heure actuelle, il est prématuré de suggérer des changements aux doses ou calendriers autorisés par la FDA pour ces vaccins et n’est pas fortement basé sur les preuves disponibles. Sans données adéquates pour soutenir de tels changements dans l’administration des vaccins, nous courons un risque important de mettre la santé publique en danger, sapant les efforts de vaccination historiques pour protéger la population du COVID-19 », ont-ils ajouté.

Le conseiller en chef de l’opération Warp Speed, Moncef Slaoui, a déclaré dimanche à CNN que la FDA envisagerait de donner des demi-doses du vaccin covid-19 de Moderna à des personnes âgées de 18 à 55 ans, ce qui pourrait fabriquer le vaccin. disponible pour deux fois plus de personnes dans ce groupe d’âge.

Slaoui a déclaré que les données précédentes montrent que le vaccin semble provoquer des réponses anticorps efficaces chez les volontaires de moins de 55 ans qui ont reçu la dose complète de 100 microgrammes ou la moitié de la dose. Alors qu’un document d’information de la FDA le mois dernier fait également référence à ces réponses immunitaires «comparables» de l’étude de phase 2 de Moderna, les données complètes n’ont pas encore été publiées.

Mais Marks et Hahn ont déclaré que ces résultats ne concernaient que très peu de personnes qui n’avaient pas été suivies pendant longtemps pour voir si leurs réponses immunitaires se maintenaient au fil du temps.

«Ce que nous avons vu, c’est que les données dans les présentations des entreprises concernant la première dose sont souvent mal interprétées. Dans les essais de phase 3, 98% des participants à l’essai Pfizer-BioNTech et 92% des participants à l’essai Moderna ont reçu deux doses du vaccin à un intervalle de trois ou quatre semaines, respectivement », ont-ils écrit.

“ Les participants qui n’ont pas reçu deux doses du vaccin dans les trois à quatre semaines n’ont généralement été suivis que pendant une courte période, nous ne pouvons donc rien conclure de définitif sur la profondeur ou la durée. de protection après une dose unique du vaccin sur la base des pourcentages de dose unique rapportés par les entreprises ».

Deux doses de vaccins covid-19 sont nécessaires

Les responsables britanniques ont déclaré qu’ils alloueraient plus de 21 jours entre les doses de vaccins Pfizer et envisageraient de permettre aux gens de se faire vacciner avec deux vaccins différents. Hahn et Marks ont rejeté ces idées pour les États-Unis.

«Les données disponibles continuent de soutenir l’utilisation de deux doses spécifiques de chaque vaccin homologué à des intervalles spécifiques. Pour le vaccin Pfizer / BioNTech contre le covid-19, l’intervalle est de 21 jours entre la première et la deuxième dose. Et pour le vaccin de Moderna contre le covid-19, l’intervalle est de 28 jours entre la première et la deuxième dose », ont-ils écrit.

Il est compréhensible que les gens veuillent augmenter l’approvisionnement en vaccins, ont-ils dit. Mais ce n’est pas conseillé.

«Si les gens ne savent pas vraiment à quel point un vaccin est protecteur, il y a un risque de préjudice car ils peuvent supposer qu’ils sont pleinement protégés alors qu’ils ne le sont pas et par conséquent modifier leur comportement pour prendre des risques inutiles», ont-ils déclaré.

Le Dr Paul Offit, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Pennsylvanie, a déclaré à CNN qu’il pensait que réduire de moitié les doses de vaccin était une mauvaise idée.

«Il n’y a pas de données sur l’efficacité de la moitié de la dose. Si vous utilisez la moitié de la dose, vous inventez simplement quelque chose. Vous espérez simplement que vous avez raison », a ajouté Offit, membre du Comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes. “Pourquoi oseriez-vous inventer quelque chose alors que vous ne savez pas si cela fonctionne ou non?”

Le Dr Arnold Monto, qui était président par intérim du comité lors des réunions du mois dernier pour examiner les applications vaccinales de Moderna et Pfizer, a déclaré lundi à CNN qu’il serait hors de question de réduire la dose. “Ce serait une étape très inhabituelle, car elle n’a pas été étudiée en phase 3, mais l’utilisation d’urgence est également une étape très inhabituelle”, a déclaré Monto, professeur d’épidémiologie à l’Université du Michigan.

– Le Dr Sanjay Gupta et Elizabeth Cohen de CNN ont contribué à cette histoire