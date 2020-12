COVID-19 :

. – Les conseillers en vaccins de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis ont voté facilement et rapidement pour recommander à l’agence d’accorder une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) au vaccin contre le coronavirus. par Moderna.

Quelques heures plus tard, des responsables de haut niveau de la FDA ont déclaré qu’ils prévoyaient d’agir rapidement avec les États-Unis.

«À la suite des résultats positifs de la réunion de la commission consultative d’aujourd’hui concernant le vaccin covid-19 de Moderna, la Food and Drug Administration des États-Unis a informé le sponsor qu’elle travaillerait rapidement pour finaliser et publier un autorisation d’utilisation d’urgence », ont déclaré le Dr Stephen Hahn, commissaire de la FDA, et le Dr Peter Marks, directeur du Centre de recherche biologique et d’évaluation de la FDA, dans un communiqué.

“L’agence a également informé les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis et l’opération Warp Speed ​​afin qu’ils puissent exécuter leurs plans pour la distribution en temps opportun du vaccin.”

La Commission consultative des vaccins et des produits biologiques connexes (VRBPAC) a voté 20-0, avec une abstention, pour recommander un EUA pour le vaccin Moderna, qui est très similaire en conception, composition, sécurité et efficacité au vaccin Pfizer / BioNTech. C’était la seule question à laquelle la commission était confrontée: recommander ou non l’EUA.

“Je n’ai aucun doute que les données … il semble que les avantages l’emportent sur les risques, d’après ce que j’ai vu”, a déclaré le membre de la commission, le Dr Steven Pergam de l’Université de Washington et du Cancer Research Center. Fred Hutchinson, avant le vote.

Cependant, cela n’a pas empêché le groupe d’universitaires, de médecins, de spécialistes de la santé publique et d’autres d’entamer une longue discussion sur la question de savoir si Moderna devrait offrir le vaccin aux personnes qui ont reçu des injections de solution saline, ce qui pourrait avoir pour effet de réduire données à long terme sur l’efficacité et l’innocuité du vaccin pour protéger les personnes contre l’infection.

“Les universitaires ont un moyen de s’impliquer dans les détails, et ce que nous faisons depuis huit ou neuf heures, c’est passer en revue les détails”, a déclaré le Dr Arnold Monto, spécialiste des maladies infectieuses et professeur d’épidémiologie à l’Université du Michigan, qui préside le panel.

Il a noté que cette fois, le vote était plus unilatéral que la semaine dernière pour recommander le vaccin Pfizer / BioNTech, qui a obtenu 17 voix pour, 4 contre et une abstention.

«Et certaines personnes ont pris les problèmes de la semaine dernière, en particulier ceux impliquant les différents groupes d’âge, les 16 et 17 ans, pour conduire la décision qu’ils ont prise, qui était clairement basée sur cette question et non sur des preuves accablantes. que le risque est inférieur à un avantage, un avantage clair, de ces vaccins.

Le vaccin Moderna utilise une technologie très similaire à celle de Pfizer / BioNTech: ARN messager ou ARNm. Le matériel génétique incite le corps à produire des composés qui ressemblent à l’extérieur du coronavirus, et à son tour, qui déclenche une réponse immunitaire qui protège contre l’infection.

Chaque vaccin est efficace à environ 95% pour prévenir les maladies symptomatiques, avec peu d’effets secondaires.

Lorsque le vote a commencé, un membre du comité a noté qu’on leur avait offert une diapositive visuelle avec le libellé du vote des dernières semaines sur le vaccin fabriqué par Pfizer et son partenaire BioNTech, qui est déjà distribué dans le cadre d’un EUA de la FDA. . Monto, clairement amusé, a changé la diapositive et le vote s’est déroulé avec le langage approprié concernant le vaccin de Moderna.

Un seul conseiller s’est abstenu et a dit qu’il l’avait fait parce qu’il voulait une recommandation plus limitée.

Le Dr Michael Kurilla, qui est directeur de la Division de l’innovation clinique au Centre national pour l’avancement des sciences translationnelles, s’est abstenu lors du vote de jeudi pour recommander l’EUA.

«Je me suis abstenu parce que je me sens très mal à l’aise avec la langue. Je pense qu’au milieu d’une pandémie, et avec une offre limitée de vaccins disponibles, les déclarations générales pour les personnes de 18 ans ou plus sont trop larges », a déclaré Kurilla après le vote, qui s’est terminé 20-0 avec seulement son abstention.

“Je ne suis pas convaincu que pour tous ces groupes d’âge, les avantages l’emportent sur les risques, et je préférerais qu’il soit plus ciblé sur les personnes à haut risque de maladie covid grave et potentiellement mortelle”, a ajouté Kurilla, dont l’institut fait partie des National Institutes of Health. Santé. La commission n’a pas eu cette option.

«J’aurais préféré voir, au lieu d’un chemin d’autorisation d’utilisation d’urgence, un programme d’accès étendu. Je pense que cela nous aurait donné beaucoup plus d’occasions de continuer à collecter les données », a-t-il ajouté.

Le Dr Oveta Fuller, professeur agrégé de microbiologie à la faculté de médecine de l’Université du Michigan, qui avait voté contre Pfizer / BioNTech USA, était d’accord avec Kurilla mais a voté en faveur de l’injection de Moderna.

“Je ne pensais pas qu’un AUS était la voie à suivre, mais depuis que le train a quitté la gare, je suis reconnaissant que Moderna nous ait fourni une étude très transparente et complète qui, même dès le début, semblait être très bien organisée”, a déclaré Fuller.

Le Dr James Hildreth, président du Meharry Medical College, a souligné la nature historique des deux votes successifs rapides pour de nouveaux vaccins pour lutter contre une pandémie.

“Quelle réalisation scientifique remarquable c’est”, a déclaré Hildreth. “Passer d’une séquence d’un virus en janvier à deux vaccins disponibles en décembre est une réalisation remarquable.”

Moderna dit qu’il continuera à collecter des données de sécurité sur le vaccin.

«Nous sommes impatients de proposer notre vaccin aux personnes aux États-Unis pour aider à faire face à cette urgence de santé publique en cours», a déclaré Stéphane Bancel, PDG de Moderna, dans un communiqué.

