COVID-19 :

Angelina Friedman a montré une grande résistance au coronavirus, qui a gagné jusqu’à deux fois. Né en 1918 sur un navire qui transportait des immigrants italiens aux États-Unis, a connu des événements notables durant toute sa vie: Grippe espagnole, Seconde Guerre mondiale, cancer …

À 102 ans, sa force face au COVID-19 est devenue évidente. Friedman, qui vit dans le nord de l’état de new york, a été infecté pour la première fois en mars. La contagion lui a causé forts épisodes de fièvre pendant plusieurs semaines, mais il a finalement récupéré, comme le rapporte CNN.

Positif sept mois plus tard

Mais sept mois plus tard en octobre, il a de nouveau été testé positif pour ce virus. Malgré cela, la vieille a continué son rythme de vie. Ceux qui le connaissent le définissent comme «dynamique» et elle passe une grande partie de son temps à l’un de ses passe-temps: le tricot.

Sans doute, vaincre le coronavirus à un âge avancé est une étape importante, mais il n’est pas la personne la plus âgée à avoir survécu. Cet honneur va à Bill Lapschies, vétéran de la Seconde Guerre mondiale âgé de 103 ans et il a vaincu la maladie peu de temps avant son anniversaire, selon CBS.

Plus de 65 millions d’infections

Les effets de la pandémie ils sont remarqués par pratiquement tous les coins de la planète. Depuis qu’il a commencé, plus de 65 millions d’infections et 1,5 million de décès ont été enregistrés. Le pays le plus durement touché sont les États-Unis, dépasse 14 millions de positifs et 280 000 décès.