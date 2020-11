COVID-19 :

Alicia Solorzano Quijano est un virologue espagnol prestigieux qui joue un rôle important dans le développement du Vaccin COVID-19 produit par Pfizer et BioNTech, qui pourrait devenir une étape historique si son 90% d’efficacité annoncé lundi. Leur de bons emplois pour lutter contre la grippe Ils ont été décisifs pour Pfizer de la signer en février dernier, alors que le coronavirus s’était déjà propagé, entamant la recherche d’un médicament qui lui permettrait de s’arrêter.

Solórzano est né à Valladolid, bien qu’à l’âge de 9 ans, il a déménagé avec sa famille à Palencia, d’où sont originaires ses parents, selon Diario Palentino. À la fin du lycée, il a déménagé à Salamanque pour étudier Carrière en biochimie et biologie moléculaire entre 1996 et 2001. En 2002, il a déménagé à New York, où il a travaillé pendant près de cinq ans à la Hôpital Mount Sinai avec le chercheur espagnol Adolfo García Sastre, une référence dans le virus de la grippe.

Spécialisé dans les vaccins à base d’ARN messager (ARNm, pour son acronyme en anglais), sa carrière professionnelle s’est poursuivie entre 2007 et 2011 dans le Université du Maryland, également clé dans la recherche sur les vaccins, la transmission, la pathogenèse et les différents aspects du virus. En 2015, il est retourné au mont Sinaï pour participer à un programme qui visait à obtenir un vaccin universel contre la grippeet.

Regeneron et Pfizer

Après avoir terminé un Master of Business Administration à West Texas A&M University pour terminer sa formation, il a atterri dans le Société de biotechnologie Regeneron, qui a conçu le traitement expérimental utilisé avec Donald Trump lorsqu’il est tombé malade du COVID-19. Il a travaillé dans cette entreprise jusqu’à ce qu’il l’appelle Pfizer, où il est maintenant en charge du domaine des vaccins viraux.

Désormais, la virologue de Valladolid / Palencia peut mettre la touche finale à sa carrière déjà fructueuse avec le lancement d’un vaccin qui a fait la lumière en ces temps sombres. Lundi dernier, il n’a pu s’empêcher de manifester sa joie face aux résultats optimistes publiés par la société pharmaceutique américaine, et dont il est également responsable. “Excellente nouvelle pour commencer la semaine! Les vaccins fonctionnent! La science gagneá », a-t-il publié sur ses réseaux sociaux.