La deuxième vague de covid-19 frappe durement l’Espagne, où les communautés autonomes mettent en œuvre de nouvelles restrictions pour tenter de contenir la pandémie. L’une de ces mesures est la fermeture des centres commerciaux, déjà en vigueur en Catalogne, Castille et León et Asturies, et menace la situation économique autour 6 000 entreprises et environ 120 000 employés des trois régions.

En outre, il faut tenir compte du fait que ces restrictions pourraient être étendues dans les semaines à venir à d’autres communautés en raison de l’augmentation des infections et de l’aggravation de la situation sanitaire dans notre pays. De cette manière, et conformément aux données que le Association espagnole des centres commerciaux (AECC) a fourni à OKDIARIO, dans la communauté catalane, le nombre total d’entreprises concernées est de 3 891, tandis qu’environ 72 000 travailleurs sont touchés par cette mesure.

De son côté, à Castilla y León, qui compte 25 centres commerciaux, quelque 1 240 entreprises verront leur activité limitée avec 30 000 employés. Enfin, dans les Asturies, les chiffres sont de 779 entreprises et 18 000 travailleurs concernés. Ces mesures représentent un nouveau coup dur pour le tissu commercial, qui a déjà accumulé des baisses importantes du fait des restrictions imposées ces derniers mois pour tenter de contenir l’impact de la pandémie dans notre pays.

Dans la plupart des communautés autonomes, la fermeture de l’hôtellerie a également été instaurée, mesure qui, pour le moment, semble ne pas avoir réussi à contenir la croissance des infections dans les principales régions touchées. Les différentes associations et employeurs du secteur continuent de revendiquer le gouvernement central et les administrations régionales une plus grande flexibilité lors de l’imposition de restrictions qui peuvent nuire davantage aux petits et moyens entrepreneurs du secteur.

La crise des coronavirus a frappé un durement touché à la consommation, qui, après plusieurs mois avec l’aveugle baissé, a eu de nombreuses difficultés pour récupérer sa situation. L’afflux vers les centres commerciaux et les magasins a chuté de 25,2% pendant les mois d’été par rapport au même mois de l’année précédente malgré la coïncidence avec la période de soldes, comme on pouvait le déduire de l’indice Shoppertrak.

Afflux

L’afflux vers les centres commerciaux a également été affecté et diminué de 20,4% au cours du mois d’octobre par rapport au même mois de 2019 dans un contexte de crise sanitaire dérivée de la pandémie de covid-19 qui il marquera la campagne de Noël. Ainsi, les visites des centres commerciaux ont légèrement modéré leur baisse d’une année sur l’autre au dixième mois de l’année, après avoir baissé de 19,3% en septembre, 22,4% en août, 25,2% en juillet et 36, 9% en juin.

Au cours des mois précédents, pendant l’état d’alarme, l’afflux a diminué de 82,5% en mai, 89% en avril et 42,2% en mars. Jusqu’à présent cette année, l’afflux vers les centres commerciaux a baissé de 33,4% dans une année atypique marquée par le covid-19 et son impact sur l’activité économique.

Cependant, la tendance des derniers mois marque un reprise progressive du trafic des acheteurs. Alors qu’en avril ou mai (alors que la plupart des centres étaient complètement fermés) la baisse par rapport à 2019 était de plus de 80%, l’indice annuel a connu une reprise progressive pour rester dans l’environnement actuel d’environ -20%.