COVID-19 :

Les cas de coronavirus en Floride ont atteint 931 828 ce samedi après que 8410 nouveaux cas positifs et 41 décès supplémentaires de résidents de l’État ont été signalés, selon le ministère de la Santé.

La semaine dernière, 52 866 nouveaux cas ont été signalés: 9 085 le vendredi, 9 085 le jeudi, 7 925 mercredi, 7 459 le mardi, 4 663 le lundi, 10 105 le dimanche et 4 544 le samedi. Le nombre moyen de positifs au COVID-19 la semaine dernière est de 7552 par jour.

Au total, les résultats de 104 996 tests ont été rapportés avec un taux de positivité de 7,58%, une baisse minime après deux jours consécutifs supérieure à 8%.

Les cas augmentent à mesure que la nouvelle se fait entendre qu’un nouveau vaccin efficace à plus de 94% sera bientôt disponible

Miami-Dade a jusqu’à présent eu 209 166 cas et Broward 98 377. Les deux comtés comptent le plus grand nombre de personnes infectées de l’État, où 17 810 résidents sont déjà décédés du COVID-19. 220 autres non-résidents de l’État sont décédés en Floride, pour un total de 18 030 personnes.

À Miami-Dade, 3738 personnes sont décédées du COVID-19 et à Broward 1611.

En outre, le comté de Palm Beach a eu 60 219 cas positifs, tandis que Monroe en a 2 965. Dans le centre de l’État, le comté de Hillsborough compte 53 900 cas et Orange 52 862 cas confirmés de COVID-19. Dans le sud-ouest, le comté de Lee a 26 989 positifs et le comté de Collier 16 308.

La Floride reste le troisième État du pays le plus touché par le SRAS-CoV-2, le coronavirus responsable du COVID-19, après la Californie et le Texas. En seulement une semaine, les États-Unis ont enregistré un million d’infections au COVID-19 et restent le pays le plus touché par la pandémie.

Le sud de la Floride comprend 34% de tous les nouveaux cas enregistrés. Au niveau des États, le nombre de nouveaux cas au mois de novembre était d’environ 112 000.