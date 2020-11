COVID-19 :

Le comté de Miami-Dade, le plus touché par la pandémie en Floride, a atteint 3753 décès et 213197 cas depuis le 1er mars dernier.

L’Etat de Floride ce samedi a atteint 931.827 cas de la coronavirus et 18 152 décès et maintient la tendance à la hausse des cas quotidiens positifs, a rapporté le département d’État de la Santé.

L’agence a détaillé que huit mille 410 nouveaux cas et 41 décès ont été ajoutés au cours des dernières 24 heures. COVID-19[feminine.

Le sud de la Floride comprend 41 pour cent de tous les nouveaux cas enregistrés.

Comté Miami-Dade, la plus touchée par la pandémie en Floride, a atteint 3 753 décès (sept de plus) et 213 197 cas (1 940 de plus) depuis le 1er mars dernier, date à laquelle le premier cas a été enregistré en Floride.

Miami-Dade est suivie par le comté voisin de Broward, avec 100 mille 288 (968 cas de plus) et mille 618 décès (trois de plus) et Plage de palmiers avec 61 mille 305 (576 de plus) et mille 648 décès (un de plus).

le Département de la santé a rapporté ce samedi un taux de positifs publiés en une journée de 6,7 pour cent sur un total de 121 000 524 tests qui maintient la tendance à la hausse.

Le nombre de patients positifs pour l’agent pathogène qui sont actuellement hospitalisés est de 53 266.

États Unis Ce samedi a atteint onze millions 895 mille 876 cas confirmés de coronavirus et 254 mille 297 décès, selon le décompte indépendant du Université Johns Hopkins.

Ce bilan à 20h00 heure locale suppose 197 mille 215 nouvelles infections et mille 878 décès supplémentaires par rapport à jeudi.

Les États-Unis ont établi un record absolu de nouvelles infections jeudi, avec 200146 cas de plus que mercredi et aussi le plus grand nombre de décès en 24 heures – 2239 – depuis début mai, en pleine explosion de la pandémie.

Bien que New York Ce n’est plus l’État qui compte le plus grand nombre d’infections, il reste le plus touché en termes de décès aux États-Unis avec 34 252.

Avec des informations d’.