COVID-19 :

Les cas de coronavirus en Floride ont atteint 885201 dimanche après que 10105 nouveaux cas positifs et 29 décès supplémentaires de résidents de l’État aient été signalés, a rapporté le ministère de la Santé.

C’est la première fois que plus de 10 000 cas sont signalés depuis fin juillet.

Au total, les résultats de 146 093 tests ont été rapportés avec un taux de positivité de 7,57%, restant au-dessus de 7% au cours des huit derniers jours.

Au cours de la dernière semaine, 41 304 nouveaux cas ont été signalés: 10 105 cas ce dimanche, 4 544 le samedi, 6 933 le vendredi, 5 607 le jeudi, 5 838 le mercredi, 4 353 le mardi et 3 924 le lundi. Le nombre moyen de positifs au COVID-19 la semaine dernière est de 5 901 par jour.

Miami-Dade a jusqu’à présent eu 202 644 cas (2 385 nouveaux cas) et Broward 93 868 (1 443 le dernier jour). Les deux comtés comptent le plus grand nombre de personnes infectées de l’État, où 17518 habitants sont déjà décédés du COVID-19. 216 autres résidents non étatiques sont décédés en Floride, pour un total de 17 734 personnes.

Ce vendredi, plus de 170000 cas de coronavirus ont été enregistrés dans le pays et plus de 1000 décès dus à la maladie dans tout le pays.

À Miami-Dade, 3709 personnes sont décédées du COVID-19 et à Broward 1591.

De plus, le comté de Palm Beach a enregistré 58 396 cas positifs, tandis que Monroe en a 2 810. Au total, 51 900 personnes ont été hospitalisées dans l’état au cours de cette épidémie, ce qui ne veut pas dire que toutes sont hospitalisées à ce moment.

Dans le centre de l’État, le comté de Hillsborough compte 52 907 cas et Orange 51 575 cas confirmés de COVID-19. Dans le sud-ouest, le comté de Lee a 26 226 positifs et le comté de Collier 15 938.

La Floride reste le troisième État du pays le plus touché par le SRAS-CoV-2, le coronavirus responsable du COVID-19, après la Californie et le Texas.

Le président Donald Trump a déclaré vendredi que le gouvernement des États-Unis ne livrerait pas un vaccin contre le coronavirus à New York s’il en était disponible.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, “devra nous faire savoir quand il sera prêt, sinon nous ne pourrons pas livrer (le vaccin) à un État qui ne le livrera pas tout de suite à sa population”, a déclaré Trump lors d’une conférence sur presse à la Maison Blanche.