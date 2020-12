COVID-19 :

Les nouveaux cas de covid-19 en Floride ont totalisé 10431 ce samedi, le troisième jour consécutif qui a dépassé 10000, et en plus il y a eu 91 décès supplémentaires, ce qui fait passer les infections et les décès depuis le 1er mars à 1049638 et 19084, respectivement.

La Floride est l’un des trois États américains qui a dépassé le million de cas cumulés, derrière la Californie et le Texas, et le quatrième en nombre de décès dans cette pandémie, selon l’Université Johns Hopkins.

Alors que le gouverneur Ron DeSantis, républicain et proche du président Donald Trump, ne parle pas de l’augmentation croissante des cas de covid-19 et met tous ses espoirs sur le vaccin, les autorités du sud de la Floride, où se situe l’épicentre de la pandémie dans cet état, ils expriment leur inquiétude et appellent la population à suivre les règles de base pour éviter la contagion.

Selon les chiffres du ministère de la Santé de Floride, le comté de Miami-Dade accumule à ce jour 241051 cas et 3896 décès dus à la nouvelle maladie à coronavirus.

Son voisin Broward ajoute 112 729 cas et 1 694 décès.

La grande inquiétude est que le système de santé va s’effondrer, même si les conséquences économiques et sociales de la pandémie sont également un casse-tête pour les autorités municipales.

À ce jour, 4343 personnes sont hospitalisées en Floride avec le covid-19, dont 761 à Miami-Dade et 441 à Broward, et 20,95% des places dans les unités de soins intensifs de l’état sont gratuites, selon les informations mis à jour par la Florida Health Care Agency (AHCA).

Les hospitalisations pour covid-19 depuis mars en Floride dépassent 56 000.

Le taux de positivité dans les tests dont les résultats étaient connus aujourd’hui est de 7,32% et celui des sept derniers jours est de 8,17%.

Le maire de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, et les maires de deux villes de ce comté ont exhorté samedi le gouvernement fédéral et le Congrès à approuver «dès que possible» un nouveau plan de relance économique, compte tenu de la grave situation sociale de cette Région sud de la Floride pour covid-19.

“Nous avons besoin d’aide plus que jamais”, a déclaré Levine Cava, qui a indiqué que celle reçue auparavant était une “bouée de sauvetage”, mais elle est déjà épuisée et, selon les données statistiques, Miami-Dade, avec près de 3 millions d’habitants, dont près d’un 70% hispanique, est la zone avec la plus grande insécurité alimentaire de tout le pays.

Les négociations pour un deuxième plan de relance économique avancent au Congrès, mais cette fois, le plan bipartisan n’inclurait pas de chèques personnels de 1 200 dollars comme dans le premier, selon les médias.

Levine Cava, qui souffre de covid-19 et est en quarantaine, est apparu virtuellement lors d’une conférence de presse que les maires Francis Suárez, de Miami, et Dan Gelber, de Miami Beach, tenue en personne à un endroit de cette dernière ville où il y avait aujourd’hui une distribution gratuite de nourriture.

