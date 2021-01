COVID-19 :

Les touristes prennent-ils les vaccins des résidents de la Floride? 1:55

. – La Floride a publié jeudi de nouvelles directives sanitaires dans le but de réduire le «tourisme vaccinal» du COVID-19 et exige désormais qu’elles ne soient administrées qu’aux résidents permanents ou temporaires.

Le directeur de la santé de l’État, le Dr Scott Rivkees, a signé un avis de santé publique donnant la priorité aux résidents de Floride pour les vaccins, quelques jours après que le gouverneur Ron DeSantis ait déclaré publiquement que les vaccins devraient être réservés à ces résidant à temps plein ou à temps partiel dans le Sunshine State.

“Nous ne faisons (des vaccinations) que pour les résidents de Floride”, a déclaré DeSantis mardi à Cape Coral. “Vous devez vivre ici à plein temps ou au moins à temps partiel”, a-t-il ajouté.

Lors d’une autre conférence de presse de Rockledge mardi, DeSantis a fait une distinction entre ceux qui vivent en Floride pendant les mois d’hiver (connus sous le nom de snowbirds) et ceux qui vont simplement essayer de se faire vacciner.

«Maintenant, nous avons des résidents à temps partiel qui sont ici tout l’hiver», dit-il. Ils vont chez les médecins ici ou peu importe, ça va. Ce que nous ne voulons pas, ce sont les touristes, les étrangers. Nous voulons donner la priorité aux personnes âgées, mais nous voulons évidemment placer les personnes qui vivent ici en premier », a-t-il ajouté.

Le changement est intervenu après qu’il a été rapporté dans les nouvelles que certains non-Floridiens, y compris des personnes ayant une résidence secondaire en Floride et plusieurs riches Argentins, s’étaient rendus dans l’État pour se faire vacciner.

Au 19 janvier, la Floride avait vacciné plus de 39 000 résidents hors de l’État. Le chiffre comprend plus de 1000 qui ont déjà reçu les deux doses recommandées, selon les données du Florida Department of Health. Cela représente environ 3,5% des 1,12 million de personnes qui ont été vaccinées en Floride. Les données de l’État ne font pas de distinction entre les touristes et les résidents à temps partiel.

Les facteurs qui expliquent le “ tourisme des vaccins ” en Floride

Les révélations ont suscité de la frustration chez les Floridiens qui n’ont pas pu se faire vacciner, qui sont obligés de faire la queue pendant plusieurs heures ou qui rencontrent des sites Web déroutants ou troublés.

Cependant, ce sujet n’est pas spécifique à la Floride. Le tourisme des vaccins est le résultat de quelques facteurs clés: pénuries de vaccins par rapport à la demande, début désorganisé des injections et manque de directives fédérales cohérentes, entraînant des différences dans la disponibilité des vaccins. vaccins entre les États et même entre les comtés.

Le Dr Peter Hotez, expert en vaccins et doyen de l’École nationale de médecine tropicale du Baylor College of Medicine, a déclaré que le tourisme des vaccins montrait les échecs de la lenteur du déploiement des vaccins par les autorités fédérales.

“Si nous sommes toujours dans cette situation dans un mois, nous allons avoir beaucoup de problèmes”, a-t-il déclaré.

Pourquoi les gens voyagent-ils pour se faire vacciner?

La Floride a permis à toute personne de 65 ans et plus de se faire vacciner quel que soit son lieu de résidence. Cela en a fait l’un des premiers États à s’ouvrir à ce groupe d’âge.

En revanche, de nombreux autres États des États-Unis ont des exigences en matière de résidence et exigent que les particuliers apportent une pièce d’identité, du courrier ou des bons de location pour le prouver. Plusieurs États se sont également rapprochés des directives de phase 1b recommandées par le comité des vaccins des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), qui stipulent que les vaccins devraient être destinés aux adultes de plus de 75 ans. ans et des travailleurs de première ligne essentiels.

Naturellement, ces personnes désespérées pour le vaccin, qui sont capables de voyager et ont la chance d’obtenir un rendez-vous pour se faire vacciner sur des sites Web compliqués ou via des lignes directes, ont déménagé pour les obtenir.

Mark et Connie Wallace, qui vivent dans le comté de Shelby, en Alabama, ont déclaré à l’affilié de CNN WBMA qu’ils avaient conduit près de deux heures en Géorgie pour se faire vacciner dans une pharmacie Publix.

“Ils savaient que nous venions de l’extérieur de l’État et ils ont dit que tout allait bien”, a déclaré Connie Wallace, “donc nous n’avions pas l’impression de laisser quelqu’un d’autre, ce que nous ne voulions pas faire”, a-t-elle ajouté.

Connie a 68 ans et a des problèmes de santé cardiaques sous-jacents, a rapporté la WBMA. Le couple a réussi à obtenir un rendez-vous pour se faire vacciner en ligne et s’est aventuré à Carrollton, en Géorgie, pour le faire.

“Je serais parti huit heures si je l’avais fait”, a déclaré Mark Wallace à la WBMA.

La situation à New York

Des cas de vaccination similaires ont également été observés dans de grandes zones métropolitaines qui traversent les frontières de certains États.

La ville de New York a vacciné des travailleurs de la santé ou d’autres travailleurs essentiels comme des enseignants ou des pompiers qui travaillent dans la ville mais vivent à l’extérieur des cinq arrondissements. Selon les données de New York, environ 73% de ceux qui ont été vaccinés à New York vivent dans la ville, 15% vivent dans une autre partie de l’État de New York et les autres vivent dans le New Jersey, le Connecticut ou une autre état, ou n’a pas fourni vos informations de résidence.

Les agents de la clinique communautaire reçoivent la vaccination 15h00

Comme le gouvernement fédéral attribue les vaccins en fonction de la population, cela a créé une répartition inégale.

Il y a deux semaines, le maire Bill de Blasio a envoyé une lettre au vice-président de l’époque, Mike Pence, lui demandant d’attribuer plus de doses à «New York et autres juridictions voisines qui vaccinent plus que leurs résidents».

Le “ tourisme des vaccins ” n’est pas un gros problème, disent les experts

Le Dr William Schaffner, professeur de maladies infectieuses à l’Université Vanderbilt, a déclaré qu’il reconnaissait qu’un New-Yorkais pouvait être frustré de voir un voyageur du New Jersey traverser les frontières pour se faire vacciner.

Cependant, tant que les vaccins sont utilisés plutôt que laissés intacts, ce n’est pas un problème du point de vue de la santé publique.

“Au lieu de” c’est mon vaccin, pas le vôtre “, le vaccin (mis) dans les armes est ce que nous voulons”, a-t-il déclaré. “J’espère que bientôt nous aurons suffisamment de vaccins pour ne pas avoir à nous attarder sur ces questions un peu insignifiantes”, at-il ajouté.

Le but ultime est de vacciner suffisamment d’Américains pour obtenir l’immunité collective. Cela est généralement estimé à environ 70% à 80% de la population. Schaffner a noté que la forte demande pour le vaccin contre le coronavirus est essentiellement un bon problème pour le moment.

“Il y a des gens qui attendent avec impatience le vaccin, wow, c’est une bonne chose”, dit-il. “Alors ne critiquons pas leur ingéniosité et leur imagination”, at-il ajouté.

Hotez a déclaré qu’il ne considérait pas le tourisme vaccinal comme une question morale, mais a souligné que voyager pendant la pandémie a ses propres risques. Et il a noté que tous les États luttent de la même manière pour administrer suffisamment de vaccins en raison de problèmes au niveau fédéral.

“Les touristes vaccinés se préparent probablement à être déçus”, a-t-il déclaré.

Maria Cartaya de CNN a contribué à ce rapport.