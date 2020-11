COVID-19 :

Les cas de coronavirus en Floride ont atteint 843 897 dimanche après 6 820 nouveaux positifs et 21 décès supplémentaires de résidents de l’État, a rapporté le ministère de la Santé.

Au total, les résultats de 116 966 tests ont été rapportés avec un taux de positivité de 6,23 pour cent, qui a été supérieur à 5% au cours des 10 derniers jours.

Au cours de la dernière semaine, 26 661 nouveaux cas ont été signalés: 6 820 dimanche, 4 452 samedi, 5 245 vendredi, 6 257 jeudi, 4 423 mercredi, 4 637 mardi et 4 651 lundi. Le nombre moyen de positifs au COVID-19 pour la semaine dernière est de 5 212 par jour.

Miami-Dade a eu jusqu’à présent 194 356 cas et Broward 90 997. Les deux comtés comptent le plus grand nombre de personnes infectées de l’État, où 17 121 résidents sont déjà décédés du COVID-19. 212 autres résidents non étatiques sont décédés en Floride, pour un total de 17 333 personnes.

À Miami-Dade, 3683 personnes sont décédées du COVID-19 et 1548 à Broward.

En outre, le comté de Palm Beach a eu 55 449 cas positifs, tandis que Monroe en a 2 568. Au total, 50 489 personnes ont été hospitalisées dans l’état au cours de cette épidémie, ce qui ne veut pas dire que toutes sont hospitalisées à ce moment.

Dans l’État central, le comté de Hillsborough compte 50 790 cas et Orange 48 729 cas confirmés de COVID-19. Dans le sud-ouest, le comté de Lee a 24 842 positifs et le comté de Collier 15 263.

Il est possible que le nombre de cas diminue dans les prochains jours puisque de nombreux sites habilités à réaliser ces tests médicaux ont fermé ce week-end en raison de l’arrivée de la tempête tropicale Eta dans le sud de la Floride, et on ne sait toujours pas quand ils pourront reprendre. Vos activités.