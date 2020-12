COVID-19 :

Les cas de coronavirus en Floride ont atteint 1049638 ce samedi après que 10431 nouveaux cas positifs et 90 décès supplémentaires de résidents de l’État aient été signalés le dernier jour, a rapporté le ministère de la Santé.

Le taux de positivité de ce samedi est tombé à 7,32%, après une hausse de 9,12% rapportée mercredi comme le chiffre le plus élevé depuis le 13 novembre.

Ces derniers jours, un montant de 67 355 nouveaux cas a été signalé: 10 431 aujourd’hui samedi, 10 177 vendredi, 10 870 jeudi, 9 994 mercredi, 8 847 mardi, 6 659 lundi et 7 364 dimanche. Le nombre moyen de positifs au COVID-19 pour la semaine dernière est de 9 191 par jour.

Miami-Dade a jusqu’à présent eu 241 051 cas et Broward 112 729. Les deux comtés ont le plus grand nombre de personnes infectées de l’État, où 19084 résidents sont déjà décédés du COVID-19. 243 autres non-résidents de l’État sont décédés en Floride, pour un total de 19 327.

À Miami-Dade, 3896 personnes sont décédées du COVID-19 et à Broward 1694.

Les premières doses ont peut-être atteint l’aéroport de Chicago, mais qu’est-ce que cela signifie pour les millions qui attendent la guérison?

De plus, le comté de Palm Beach a eu 68 381 cas positifs, tandis que Monroe en a 3 545. Dans l’État, 55 567 personnes ont été hospitalisées lors de cette épidémie, ce qui ne veut pas dire que toutes sont hospitalisées à ce moment.

Dans l’État central, le comté de Hillsborough compte 59 270 cas et Orange 59218 cas confirmés de COVID-19. Dans le sud-ouest, le comté de Lee a 30 856 positifs et le comté de Collier 18 132.

Une épidémie de COVID-19 dans la mairie de West Miami, a forcé la fermeture de certains bureaux et le service d’attention aux résidents, après que plusieurs employés de la division des finances et de l’administration aient été testés positifs.

Vaccin en route

Pharmaceutical Pfizer est sur le point de l’atteindre après avoir annoncé que son vaccin de phase 3 est efficace à 95% et n’a aucun problème de sécurité.

Le Dr Graciela Molares, chef de file des affaires scientifiques de la division vaccins de Pfizer, a déclaré: “Nous espérons pouvoir soumettre à la FDA et à l’agence européenne la troisième semaine de novembre nos données et avec cela demander l’approbation pour son utilisation d’urgence.”

Pfizer a annoncé que le premier lot de vaccins couvrirait 15 millions d’Américains, mais on ne sait pas combien de doses la Floride recevra, qui travaille sur un plan de distribution depuis des mois.

Le pharmacien a assuré que le vaccin est efficace à 95%.

Le Dr Dadilia Garcés, épidémiologiste et professeur au Miami Dade College sait que «cela ne touchera pas tout le monde. Les premières personnes à être vaccinées sont le personnel de santé et la garde nationale, nos militaires, qui sont ceux qui protégeront la distribution et collaboreront avec ce dont nous avons besoin. Et puis les autres ».

“Les vaccins arrivent, c’est une bonne nouvelle, mais nous devons continuer avec cette responsabilité que nous avons avec nous-mêmes de prendre soin de nous-mêmes, de nos proches et de notre communauté.”

Les États-Unis ont un autre candidat qui a également démontré l’efficacité de son vaccin, celui de la société pharmaceutique Moderna, qui a déjà demandé une autorisation d’urgence et a compté sur l’injection de fonds du gouvernement des États-Unis pour obtenir ses bons résultats dans un contexte historiquement rapide. processus de développement de la préparation.