COVID-19 :

Les cas de coronavirus en Floride ont atteint 771780 jeudi après 3689 nouveaux positifs et 73 décès supplémentaires de résidents de l’État, dont la plupart sont survenus il y a plus de 12 jours, selon les rapports du ministère de la Santé.

Le taux de positivité de 5,4% porte à quatre jours consécutifs il est supérieur à 5%. Les 206 212 tests signalés au cours des deux derniers jours représentent le total de deux jours le plus élevé depuis la fin juillet. L’État ajoute de nouveaux cas au taux hebdomadaire, ce qui n’a pas été vu depuis plus de six semaines, et c’est parce que plus de résultats de tests quotidiens sont signalés.

La semaine dernière, 23104 nouveaux cas ont été signalés: 3689 vendredi, 5558 jeudi, 2145 mercredi, 3662 mardi, 1707 lundi, 2539 dimanche, 4044 samedi et 3449 dimanche. Le nombre moyen de positifs au COVID-19 la semaine dernière est de 3335 par jour.

Miami-Dade a jusqu’à présent eu 181 017 cas et Broward 82 706. Les deux comtés comptent le plus grand nombre de personnes infectées de l’État, où 16 340 personnes sont déjà décédées du COVID-19. 204 autres résidents non étatiques sont décédés en Floride.

À Miami-Dade, 3597 personnes sont décédées du COVID-19 et à Broward 1519.

En outre, le comté de Palm Beach a enregistré 49 988 cas positifs et 1 558 décès, tandis que Monroe accumule 2 151 cas et 25 décès. Au total, 47 765 personnes ont été hospitalisées dans l’état au cours de cette épidémie, ce qui ne veut pas dire que toutes sont hospitalisées à ce moment.

Dans l’État central, le comté de Hillsborough compte 46300 cas et Orange 44435 cas confirmés de COVID-19. Dans le sud-ouest, le comté de Lee a 22 341 positifs et le comté de Collier 13 864.

Les demandes d’assistance-chômage remontent

Au cours de la semaine qui s’est terminée le 3 octobre, il y a eu plus de demandes de personnes qui demandent des prestations de chômage pour la première fois en Floride, un indicateur qui diminuait semaine après semaine.

Sur 32 373 demandes une semaine plus tôt, 40 200 ont été acceptées, selon les chiffres du ministère du Travail.

En revanche, il y a eu moins de renouvellements d’applications, ce qui, selon les analystes, n’est pas nécessairement un bon signe.

La baisse de 373 194 à 273 985 demandes renouvelées peut être due au fait qu’il y a des chômeurs qui ont déjà épuisé les douze semaines de subvention auxquelles les travailleurs ont droit en Floride, l’un des États avec le moins de protection contre le chômage.

Le taux de chômage de la Floride était de 7,4% en août, dernier mois pour lequel des données sont disponibles.

Malgré la réouverture économique quasi totale de l’État, il existe des entreprises, comme Disney, qui annoncent des licenciements dans un État fortement dépendant des revenus du tourisme, un secteur dans lequel le retour à la normalité est très lent.

Selon les médias d’Orlando, la ville de Floride célèbre pour ses parcs d’attractions et à thème, les 6700 travailleurs non syndiqués qui cesseront de travailler pour Disney en décembre seront rejoints par les licenciements de 8875 travailleurs à temps partiel affiliés à un syndicat.