La Fondation Jiménez Díaz Ce samedi a débuté la campagne de vaccination de ses professionnels de santé de première ligne et en a déjà vacciné 664, rendant cette tâche compatible avec la gestion de la situation d’urgence générée par la tempête de neige de Filomena.

La mise en œuvre de la stratégie de vaccination contre le coronavirus et la nécessaire gestion parallèle de la situation d’urgence générée par la tempête ‘Filomena’ qui affecte la Communauté de Madrid depuis vendredi dernier ont été possibles à la Fondation Jiménez Díaz en conséquence « du travail interne de gestion et de coordination des besoins; l’effort, le professionnalisme et l’engagement de tous ses travailleurs; et l’aide des services d’urgence, des forces de sécurité et des volontaires, qui a rendu possible l’attention aux deux priorités de santé publique.

Ainsi, comme le rapporte l’hôpital dans un communiqué ces lues, ils ont administré les premières doses de vaccin le samedi matin, en donnant la priorité au personnel des unités et services critiques, tels que le service des urgences, l’USI, l’UCIR (unité de soins respiratoires intermédiaires) et les étages d’hospitalisation pour les patients Covid-19, et en poursuivant les autres domaines de soins des professionnels qui le week-end au milieu de la troisième vague de la crise des coronavirus.

Le personnel s’est tourné vers la situation

«L’activité de base de l’hôpital a été couverte tout au long du week-end grâce à la disponibilité de son personnel, qui s’est tourné vers la situation en couvrant de manière coordonnée les postes de travailleurs n’ayant pu se rendre à l’hôpital en raison de à la tempête », a déclaré le médecin et directeur médical de l’hôpital, Javier Arcos.

Les services de santé sont donc restés opérationnels depuis la Service d’urgence a effectué samedi une centaine d’attentions, auxquelles 177 se sont ajoutées ce dimanche et a disposé du matériel et des produits médicaux nécessaires pour garantir la normalité dans le fonctionnement du centre, ce qui a également permis aux numéros de téléphone de répondre aux urgences dans les spécialités comme la pédiatrie, l’obstétrique, l’oncologie ou les soins palliatifs.

À l’intérieur de l’hôpital, les installations et la fourniture de repas ont été activées pendant le séjour des patients et des accompagnateurs, y compris ceux qui sont sortis de l’hôpital depuis vendredi mais qui n’ont pas pu rentrer chez eux en raison de la tempête, ainsi que le personnel. qui n’a pas pu ou voulu quitter le centre.

Les télécommunications, Internet et la téléphonie sont restés opérationnels à tout moment. De même, le Dr Arcos a indiqué que depuis l’arrivée de «Filomena» à Madrid, «la Fondation Jiménez Díaz a demandé des mécanismes d’urgence pour déneiger et adapter les accès. Par conséquent, «grâce à l’aide précieuse du Unité militaire d’urgence (UME) et l’Agence de sécurité et d’urgence de Madrid (112), cet objectif a été atteint dans un pourcentage élevé, tout comme le transport et la réception de fournitures et de matériel médicaux.

Collaboration

Depuis vendredi, l’hôpital est en communication permanente et en coordination avec le ministère régional de la Santé de Madrid et le groupe Quirónsalud, auquel il appartient, pour maintenir et garantir le fonctionnement tant que la situation actuelle dure.

«Leur collaboration, ainsi que celle des pompiers, La gendarmerie, le Samur-Protection Civile et les nombreux bénévoles qui ont utilisé leurs véhicules 4 × 4, ont également été déterminants pour l’arrivée et le départ des professionnels de santé, ainsi que des patients, facilitant la sortie d’une quarantaine d’entre eux, dont plus de 15 femmes puerpérales » , a ajouté le directeur médical du centre.

