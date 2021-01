COVID-19 :

Les équipes de soins psychosociaux de la Fondation «la Caixa» ont accompagné spirituellement et émotionnellement 56 730 personnes dans les processus de fin de vie et de deuil en 2020. Elles l’ont fait à travers le Programme de base pour la prise en charge globale des personnes atteintes de maladies avancées, qui est né en 2009 en tant que programme pionnier dans les soins émotionnels et spirituels dans les soins palliatifs, les processus de fin de vie et le deuil. Depuis, il a soigné 204 665 patients et 276 748 proches.

2020 a été jusqu’à présent, depuis le début du programme en 2009, le plus intense que les professionnels du 44 EAPS ont connu (Équipes de soins psychosociaux) qui opèrent actuellement dans 132 hôpitaux à travers l’Espagne et 133 unités de soutien à domicile. L’EAPS est composé de 230 psychologues, travailleurs sociaux, infirmières, médecins, agents pastoraux et plus de 1 000 bénévoles.

Les soins en fin de vie et le deuil dans des circonstances extrêmes comme celles survenues à la suite de la pandémie, ont également fait l’objet de travaux de la part des professionnels du programme qui ont dû intensifier leurs efforts pour maintenir leur travail de soins en conditions aussi compliquées que celles générées en milieu hospitalier.

Dans ces circonstances, les EAPS ont vu augmenter leur travail en accompagnant non seulement les personnes situation de fin de vie, mais aussi aux personnes gravement touchées par le virus COVID, à leurs familles et aux professionnels qui les ont soignés.

Les mois difficiles de la pandémie ont rendu un sujet tabou comme la mort plus visible pour la société dans son ensemble. Ceci est confirmé par Montserrat Esquerda, directeur de l’Institut Borja de Bioètica et collaborateur du programme: «La pandémie nous a fait de nombreux morts, des décès non préparés et des morts inattendues. Maintenant on peut dire ça nous sommes plus préparés qu’avant la pandémie à parler de la mort et du travail qui se fait dans les unités de soins palliatifs. “

Veronica Linares, psychologue à l’EAPS de Tarragone, donne sa vision de ce qu’elle a vécu pendant la crise: «L’une des choses que nous avons détectées est la nécessité d’offrir des soins complets aux malades. Le corps et la santé sont pris en charge, et c’est un défi de passer à un paradigme plus psychosocial. COVID-19 a mis en évidence l’importance de ce type de soins et le fait que le psychologue est plus présent dans le système de santé et peut réaliser cet accompagnement psychologique, spirituel et relationnel. Jusqu’à présent, nous avons travaillé avec le dualisme entre le corps et l’âme mais nous vivons déjà un moment où nous pouvons intégrer les deux parties et les traiter comme un tout. “

En ce sens, le travail de l’EAPS a également eu plus de visibilité et d’appréciation dans le domaine de la santé sociale, générant certaines transformations dans les formes d’accompagnement telles que l’utilisation de formats en ligne pour assister à distance; il promotion de nouvelles initiatives pour couvrir les urgences et les nouvelles réalités, mais aussi dans le modèle de collaboration avec les professionnels de santé, améliorant leur intégration totale dans les équipes.

Accompagner les gens jusqu’au dernier moment

Le programme de soins complets pour les personnes atteintes de maladies avancées, encadré dans la stratégie de soins palliatifs du système national de santé, offre aux personnes des situations de fin de vie et à leurs familles une attention chaleureuse et personnalisée qui complète le travail que les unités de soins palliatifs exécutent dans les hôpitaux et les maisons. Son objectif est de réaliser une prise en charge globale basée sur la satisfaction des besoins émotionnels, sociaux et spirituels de la personne dans son environnement et de soutenir les professionnels qui l’accompagnent.

L’évaluation scientifique du programme conclut que les soins psychosociaux proposés répondent aux besoins et améliorent les symptômes causés par la maladie dans 90% des cas et qui nuisent à l’état mental et psychologique des patients traités. L’étude établit que 92% des personnes malades jugent les soins reçus comme excellents ou très bons, et environ 90% disent avoir été en mesure de résoudre des problèmes difficiles – la plupart d’entre eux, la communication et les relations avec la famille et les environnement – grâce à ce soutien.