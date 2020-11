COVID-19 :

Avec 458 décès au cours des dernières 24 heures, la France a dépassé les 50000 décès dus au COVID-19. Ajoute également 2,15 millions de cas

le COVID-19[femininea causé dans France Plus de 50000 décès, après 458 autres décès ont été ajoutés au cours des dernières 24 heures, a rapporté mardi Health.

Au total, il y a 50000 237 personnes tuées par coronavirus en France, le septième pays au monde avec le plus de victimes de cette maladie, seulement dépassé par les États-Unis, le Brésil, l’Inde, le Mexique, le Royaume-Uni et l’Italie, selon l’Université Johns Hopkins.

Application de test COVID-19 à Montpellier, France. Photo de l’.

Le nombre d’infections enregistrées au cours des dernières heures était de 9 155, soit plus du double de celui de la veille, avec lequel elles ont déjà dépassé 2 150 000 les patients, ce qui place la France en quatrième position positive.

Au cours des sept derniers jours, 12 174 personnes ont été admises dans les hôpitaux pour cette maladie, dont 1 833 dans des unités de soins intensifs, a déclaré Health.

La vaccination contre le COVID-19 débutera entre décembre et janvier

France va commencer vacciner contre le coronavirus “fin décembre ou début janvier”, avec une priorité initiale pour les personnes âgées, a annoncé ce mardi le président, Emmanuel Macron, qui a déclaré que se faire vacciner ne sera pas obligatoire.

Dans une intervention télévisée dans le pays, Macron a avancé le calendrier de sortie de l’emprisonnement en vigueur depuis le 30 octobre et qui débutera samedi prochain avec l’ouverture de magasins non essentiels.

Les cérémonies religieuses seront également autorisées à nouveau avec une limite de 30 personnes et des trajets de 20 kilomètres et de 3 heures seront autorisés, contre 1 kilomètre et 1 heure actuellement.

Le 15 décembre, si les paramètres de la pandémie continuent de baisser, les restrictions sur les déplacements pour les fêtes de Noël seront supprimées et les cinémas, théâtres et musées seront autorisés à ouvrir, bien qu’un couvre-feu soit imposé à partir de 21h00.

Mais Macron a multiplié les appels à la prudence pour “éviter une troisième vague et une troisième confinement«, Il a donc demandé que la distance sociale et l’hygiène soient maintenues, que le masque soit utilisé et que les rassemblements de masse, y compris les réunions de famille, soient évités.

Les bars, restaurants et gymnases resteront fermés, au moins, jusqu’au 20 janvier, date à laquelle une nouvelle évaluation sera faite et, si l’ouverture annoncée un mois auparavant n’a pas réactivé la pandémie, de nouvelles mesures d’ouverture seront prises.

Le président a fixé la limite à 5000 infections quotidiennes et à moins de 3000 patients en réanimation ce qui permettra de progresser encore dans la désescalade, ce qui autoriserait l’ouverture de restaurants et de salles de sport, bien qu’il n’ait pas évoqué les bars.

Macron a demandé une responsabilité individuelle, a promis d’améliorer la stratégie de dépistage et a assuré qu’ils rendraient la quarantaine des cas positifs plus obligatoires.

Avec des informations d’.