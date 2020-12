COVID-19 :

La nouvelle souche super contagieuse de choroanvirus détectée au Royaume-Uni se propage dans le monde entier. Il a déjà été enregistré dans des pays comme l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, Singapour, l’Australie ou le Danemark, et maintenant notre pays voisin: la France est ajoutée à la liste.

Le ministère français de la Santé a été chargé de faire l’annonce lors de la conférence de presse quotidienne où ils proposent les données. Ce vendredi, le pays a enregistré plus de 20000 nouvelles infections au COVID-19, dont la première de la nouvelle souche britannique considérée comme la plus contagieuse.

Les données disponibles sur cette contagion sont peu nombreuses. BFMTV a révélé qu’il s’agit d’un homme arrivé des îles et se trouvant dans la ville de Tours, à l’hôpital duquel il a été testé positif le 21 décembre. Le patient reste asymptomatique et est isolé à domicile, alors que ses contacts ont déjà été retracés.

Le ministère de la Solidarité et de la Santé a indiqué que l’échantillon avait été renvoyé au Centre national de référence pour les virus des infections respiratoires pour séquençage et analyse.

Cette contagion survient au plus fort de la pandémie en France. Selon les données fournies par les autorités sanitaires françaises, 20 262 personnes ont été diagnostiquées avec le COVID-19 ce vendredi, tandis que 159 autres sont décédées. Ainsi, la France dénombre 2 547 771 cas au total et 62 427 décès.

La France, comme l’Espagne et le reste des pays de l’Union européenne, commencera ce dimanche à administrer les premiers vaccins contre le COVID-19 de la société pharmaceutique Pfizer et BioNTech. Les personnes âgées des maisons de retraite et les travailleurs de ces maisons qui présentent des facteurs de risque seront d’abord vaccinés.

Autres pays avec la nouvelle souche

Il y a déjà près d’une douzaine de pays qui ont confirmé une certaine contagion de la nouvelle souche de coronavirus. L’un des premiers était l’Allemagne: il a détecté le cas d’une femme qui a débarqué dans le Bade-Wurtemberg le 20 décembre en provenance des îles.

«La variante mutante B.1.1.7 du Coronavirus a été détectée aujourd’hui chez une femme entrée du Royaume-Uni le 20/12/2020. La mutation B.1.1.7 avait déjà été détectée pour la première fois au Royaume-Uni », a partagé le ministère des Affaires sociales de l’Etat allemand.

Aujourd’hui, on sait que le Japon a également enregistré cinq cas. Sur les cinq personnes touchées, il a été révélé qu’il s’agissait de quatre hommes et d’une femme, aucun n’a plus de 70 ans, quatre sont asymptomatiques et un est un enfant de moins de dix ans.

Tous sont dans des hôtels après leur arrivée aux aéroports de Tokyo et d’Osaka et n’ont pas eu de contact entre eux, selon le ministre de la Santé dans une apparition recueillie par l’agence Kyodo News.

Au Danemark, 33 cas de la nouvelle souche ont été détectés. L’Institut danois de la santé (SSI) a déclaré que les infections avaient été détectées entre le 14 novembre et le 14 décembre dans les régions de Copenhague, du nord du Juntland, du sud du Danemark et de la Zélande.

Singapour en a également détecté un dans un échantillon d’étudiant revenu du pays le 6 après avoir étudié dans les îles. Le ministère de la Santé a déclaré que la jeune fille de 17 ans était en quarantaine dans un établissement prévu à cet effet à son arrivée, de sorte que la transmission a été interrompue et il n’y a aucune preuve que cette souche, que l’on croit plus contagieuse, circule largement. façon communautaire.

Enfin, aujourd’hui, le virus a atteint l’Espagne. La Communauté de Madrid a signalé que la région comptait quatre cas confirmés de la souche super contagieuse du virus détectée au Royaume-Uni. De plus, il a confirmé que trois autres cas sont à l’étude pour déterminer s’ils correspondent à cette mutation.

La Communauté a rendu compte de la situation lors d’une conférence de presse où le vice-ministre de la Santé publique et du Plan Covid-19, Antonio Zapatero, a commenté l’arrivée de la souche la plus contagieuse et les quatre cas sont liés à des voyages en provenance du Royaume-Uni et « Ils sont entrés par l’aéroport de Madrid-Barajas ». Zapatero a détaillé que jeudi de la semaine dernière, un citoyen avait détecté un positif dans un test antigénique. Le lendemain, trois membres de sa famille se sont rendus dans un hôpital présentant des symptômes, où ils ont confirmé le coronavirus.