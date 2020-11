COVID-19 :

Selon les autorités françaises, la pression sur les hôpitaux continue d’augmenter mais tous les services sont garantis

France a enregistré 551 décès dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures, soit près du double de celui de la veille, ce qui porte le bilan des morts dans le pays à 40000987 alors que, a annoncé ce lundi le directeur général de la santé, Jérôme Salomon.

“Le sommet de la deuxième vague Il est devant nous », a averti le Salomon lors d’une conférence de presse, dans laquelle il a souligné que le nombre de cas confirmés s’élève désormais à 1 807 millions.

Il a souligné que 31.125 personnes sont actuellement hospitalisées en France4 690 d’entre eux dans des unités de réanimation.

“La pression dans les hôpitaux continue d’augmenter mais tous les services sont garantis », a précisé Salomon, tout en reconnaissant que de nombreuses opérations et autres blocs hospitaliers sont entièrement dédiés aux patients de COVID-19[FEMININE

Par conséquent, il a fait appel à la responsabilité citoyenne: «Plus nous sommes responsables et plus nous respectons le confinement, plus vite nous pouvons aller lever les restrictions» en vigueur.

“France C’est le quatrième pays au monde avec le plus de cas, mais c’est aussi l’un des pays qui fait le plus de tests, plus de trois millions en une semaine », a expliqué Salomon, qui a précisé que toutes les régions du pays sont touchées bien qu’elles apprécient un léger déclin dans les régions où le couvre-feu a été instauré pour la première fois.

À propos de l’annonce de l’efficacité de 90% du vaccin Pfizer, le PDG de Santé French estime qu’il faut «être prudent».

