COVID-19 :

S’il y a un pays qui prend des mesures drastiques et dures pour lutter contre la pandémie de coronavirus, c’est bien la France. En plus du confinement appliqué par le président Emmanuel Macron, d’une durée d’un mois et avec obligation d’avoir un certificat pour pouvoir quitter le domicile, Le Premier ministre Jean Castex a annoncé l’interdiction de la vente de produits non essentiels dans les hypermarchés.

Les magasins et établissements non essentiels avec le public étant fermés vendredi dernier, le gouvernement français a décidé d’être juste envers les petites entreprises et d’éviter la vente de produits de ce type dans les hypermarchés afin qu’il n’y ait pas de concurrence déloyale.

A partir du 3 novembre, la décision adoptée sera appliquée, à la suite d’un rencontre organisée avec des associations de petits commerçants et aussi de grands magasins. En fait, auparavant, il était déjà interdit de vendre des livres dans les hypermarchés pour ne pas nuire précisément aux petites librairies. Par conséquent, il s’agit d’élargir davantage la restriction.

Le raisonnement de Castex

“Par souci d’équité”, a expliqué le Premier ministre. Les petites entreprises ont demandé à ouvrir comme les hypermarchés et les grands magasins, mais c’était une demande à laquelle Castex ne pouvait pas accéder si tôt. Ainsi, tout ce qu’il a pu faire est de promettre un examen dans deux semaines et de demander à comprendre la «situation dramatique».

L’idée est que Au cours de cette période de deux semaines, les infections ont considérablement diminué et les politiques restrictives deviennent donc moins sévères face à une ouverture progressive. En fait, en retour, il a promis 20000 millions d’euros d’aides à titre de compensation pour les dommages causés par la fermeture obligatoire.

Cependant, cela n’empêche pas Les sites Web qui vendent en ligne à domicile ou depuis un bureau sans ouvrir de magasin physique sont les grands bénéficiaires de la façon dont le marché a été, puisqu’ils peuvent continuer à fonctionner. De cette manière, une égalité totale est difficile à atteindre.

Situation dramatique en France

Bien que douloureuse, la mesure répond à un tenter de désamorcer et de désamorcer la colère des petits commerçants, qui subiront de terribles pertes. Et ce n’est pas seulement qu’ils ne peuvent pas ouvrir, c’est aussi que les gens ne peuvent pratiquement pas non plus quitter leur domicile, donc ils n’auraient pas pu non plus se rendre fréquemment dans ces établissements.

En réalité, Un certificat est nécessaire pour quitter la maison, et uniquement en cas d’aller acheter de la nourriture ou des médicaments, pour aller chez le médecin, visiter ou soigner une personne vulnérable, aller à l’école ou se promener à un kilomètre de la maison.

La situation dans le pays français avec un augmentation significative des hospitalisations et des décès a forcé Macron à prendre des mesures désespérées jusqu’au 1er décembre au moins, avec la possibilité d’être revu. Cela peut être un exemple ou un aperçu de ce qui peut se passer dans les pays voisins.