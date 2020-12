COVID-19 :

Alberto Núñez Feijóo, président de la Xunta de Galicia, a anticipé dans une interview sur Radio Galega qu’il est prévu commencer la vaccination de ses citoyens la deuxième semaine de janvierou. Il a également révélé que jeudi prochain, il sera approuvé la stratégie à suivre dans la communauté autonome.

Les 45 000 premières doses qu’ils s’attendent à recevoir iront aux détenus qui vivent dans des résidences pour personnes âgées, qui sont environ 22 000 personnes. Concernant les réunions de famille pour Noël, la recommandation de l’exécutif régional sera celle d’un maximum de deux unités familiales et ne pas traîner avec des parents.

Peur d’une troisième vague

Pour lui, Feijóo a exprimé dans les médias susmentionnés sa peur d’une troisième vague, et a rappelé que l’objectif n’est pas de fêter Noël sans plus, puisque le plus important est de «rester bien après Noël».

Souligné plusieurs facteurs nécessaires pour que les contagions ne se re-déclenchent pas après les vacances de Noël: “Cela dépendra de degré d’utilisation de la distance, du masque et du gel que nous faisons. Cela dépendra de savoir si nous sommes dans la même pièce fermée pendant longtemps, de prendre des précautions dans toutes sortes de conversations, de expressions de fraternité et d’affection, de notre comportement individuel. Tant qu’il n’y a pas de médicament, tant qu’il n’y a pas de vaccin, et même s’il y a Tant que nous n’effectuons pas de vaccination majoritaire, le risque continue d’exister, sans doute”.

Fermetures de périmètre

Pour ces dates, le plus haut président galicien a également espère que les fermetures de périmètre pourront être levées qui continuent encore. De même, il a montré sa confiance pour que le Les établissements d’accueil peuvent généralement ouvrir jusqu’à onze heures du soir.