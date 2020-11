COVID-19 :

Le ministère de la Santé de la Generalitat a accepté d’intervenir dans la résidence pour personnes âgées San Hospital de Tremp, dans la province de Lleida, après avoir détecté une épidémie de coronavirus dans le centre qui touche déjà 150 personnes. Parmi les personnes infectées, 120 sont des résidents de la maison de soins infirmiers et 30 sont des travailleurs du centre.

L’entité Health Services Management prendra le relais de la Fondation San Hospital de Tremp – Fondation Fiella dans la gestion et la direction du centre gériatrique. La décision a été transférée par le ministère dans un communiqué ce samedi.

Le nouveau directeur fournira «le personnel nécessaire» et coordonnera avec la direction de l’hôpital Comarcal del Pallars pour mettre en œuvre le plan d’action dans la résidence.

De leur côté, les soins primaires et le système d’urgence médicale renforceront la prise en charge des résidents, et la santé veillera à ce que l’activité de service soit fournie «avec les garanties nécessaires et des mesures d’intervention soient adoptées». Le but de cette intervention est de garantir la viabilité technique de la résidence «dans les aspects sanitaires, sociaux, organisationnels et de gestion de la qualité à court et moyen terme».

La Catalogne a enregistré 339177 cas confirmés de coronavirus cumulés jusqu’à ce samedi, 307760 avec un test PCR ou un test d’antigène, soit 1546 de plus que dans le décompte de vendredi, a rapporté le ministère de la Santé de la Generalitat via son site internet. Le bilan total des décès s’élève à 15 797, soit 61 de plus que ceux enregistrés vendredi: 9 750 en hôpital ou centre social de santé, 4 322 à domicile, 943 à domicile et 782 non classables faute d’informations.

Épidémies de Covid dans les résidences galiciennes

Le nombre d’usagers de résidences en Galice souffrant de covid-19 a subi une baisse significative ce vendredi, à 400 cas actifs, principalement en raison du fait qu’au total 58 personnes âgées ont été libérées du centre Doral Residencias de Mos (Pontevedra) , où les plus infectés tombent à 29.

De plus, comme en témoigne la partie quotidienne du ministère de la Politique sociale, avec des données mises à jour ce vendredi, deux usagers de la résidence Ballesol à Vigo et un autre de la maison de retraite San Cibrao à Cervo (Lugo) ont également été guéris.

Pendant ce temps, le Xunta a retiré du décompte global 11 utilisateurs qui semblaient positifs dans la résidence Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume (La Corogne) pour “une erreur spécifique dans le processus de validation”, car ils se sont avérés négatifs. Bien sûr, ce centre a encore cinq points positifs.

Malgré le grand nombre de sorties de personnes âgées –61– enregistrées au cours des dernières 24 heures, 13 nouveaux cas de covidus ont été détectés dans la résidence de Pontevedra de Vilaboa, dont l’épidémie passe à 42 infectés. Un homme âgé qui a été testé positif pour DomusVi Ferrol a également été ajouté à la liste.

Ainsi, la partie Politique sociale de ce samedi reflète que le centre d’asile de Vilalba reste le plus touché de Galice avec 117 cas actifs de coronavirus parmi ses utilisateurs, suivi du centre gériatrique de Vila do Conde de Gondomar, avec 89. En troisième place il y a la résidence Pontevedra de Vilaboa, avec 42 points positifs.

Ensuite, il y a les installations de DoralResidencias de Mos (29 plus infectées), San Antonio de Beariz (22), San Salvador de Guntín (22) et DomusVi Ribadumia (21). Les personnes âgées sont également concernées par la maison de retraite San Cibrao de Cervo (13), le CRAPD Vigo II (10), le Ballesol de Vigo (6), la Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume (5) et l’appartement San Antonio de Beariz Tutelado ( 5).

En outre, il y a deux utilisateurs infectés dans la Nosa Señora dos Miragres de Barbadás, dans le Soremay de Pontevedra, dans le centre Divina Pastora à Vilagarcía de Arousa et dans le CRAPD Vigo I. Enfin, les centres suivants ont chacun un cas: le Résidence Caranza-Ferrol, DomusVi Ferrol, O Casón de Moeche, San José de Narón, As Fragas de Pontedeume, DomusVi Monforte, Hermanos Prieto de O Carballiño, Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia, Nosa Señora Valvanera de Cambados, La Palmera Community House 4 de Vigo et DomusVi Vigo.

Une autre résidence intervenue à Valence

Le ministère de la Santé universelle de la Communauté valencienne interviendra dans une maison de retraite de la ville valencienne de Benirredrá après avoir enregistré une flambée de 94 cas positifs, parmi des résidents et des travailleurs, et six décès. Cela a été confirmé à Europa Press par des sources de ce département, qui prépare le dossier pour procéder à l’intervention dans le centre et qu’il est sous surveillance active du contrôle sanitaire.

Plus précisément, le centre pour personnes âgées de Benirredrá a ajouté 75 résidents séropositifs, 19 travailleurs infectés et six personnes décédées.

Dans la mise à jour de la situation des coronavirus vendredi, Health a signalé quatre décès de résidents de la communauté valencienne, 32 infections d’utilisateurs et 289 de travailleurs du centre. Selon le bilan de cette journée, il y a des cas positifs dans 91 résidences pour personnes âgées de la Communauté valencienne: quatre à Castellón, 26 à Alicante et 61 à Valence.