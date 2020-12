COVID-19 :

Nous vivons avec lui depuis presque un an SRAS-CoV-2, un virus qui infecté 66 millions de personnes et a causé plus un million et demi de morts Dans le monde entier. Au cours de ces mois, les scientifiques ont étudié en profondeur le comportement de la maladie dans le but de découvrir les outils les plus efficaces pour la combattre. Et, grâce à beaucoup de travail, ils ont fait grandes découvertes. Bien qu’il y ait encore aussi de nombreuses inconnues résoudre.

L’une des questions qui préoccupent le plus les experts est la mutations qui peuvent éprouver le coronavirus, ainsi que le réinfections que ceux-ci peuvent provoquer. Les mutations provoquent un organisme n’est pas capable de reconnaître le virus et redevient infecté malgré le passage de l’infection. «C’est ce qui arrive avec le virus de la grippe, qui change beaucoup d’année en année, et notre système immunitaire ne reconnaît pas bien le virus muté. Pour cette raison, il est nécessaire d’être revacciné chaque année avec des vaccins contenant de nouvelles souches », explique à Efe le professeur d’immunologie au Centre de recherche biomédicale (CINBIO) et un docteur en médecine en Afrique González.

En effet, cette semaine, le service de microbiologie et des maladies infectieuses de l’hôpital Gregorio Marañón de Madrid a annoncé le premier cas de réinfection par coronavirus en Espagne. Comme détaillé dans un article publié dans Research Square, il s’agit d’une femme qui a été infectée en avril et qui en septembre a eu un deuxième épisode le plus grave et avec une autre variante du virus. Dirigés par Darío García de Viedma, les chercheurs ont décrit dans leur étude la scénario épidémiologique complet entourant la réinfection, aussi bien que séquençage du génome entier du virus, c’est-à-dire la variante qui a réinfecté la patiente et comment elle s’est propagée à diverses personnes dans son environnement.

Cependant, pour l’instant, le taux de mutation du coronavirus est faible. Si cela est maintenu, il est très peu probable qu’il y ait de nouvelles infections ou qu’elles seront minimes, il ne sera donc pas nécessaire de changer le vaccin chaque année, comme cela se produit avec la grippe. Jusqu’à la date, seuls 27 cas de réinfection ont été décrits par SARS-CoV-2 dans le monde.

Réponse immunitaire

Pour comprendre les cas de réinfection, il est important de comprendre également réponse immunitaire qui est généré dans notre corps. C’est le la capacité du corps à se protéger contre l’infection par un agent pathogène, soit lors de la transmission de la maladie ou de la vaccination contre elle. Et, pour le moment, on en sait très peu.

«Nous avons parcouru un long chemin dans notre compréhension de l’immunité contre le SRAS-CoV-2, mais pas assez pour faire des prédictions. Il reste encore beaucoup à explorer», Déclare María Montoya, immunologiste du Centre de recherche biologique Margarita Salas (CIB-CSIC). «Nous constatons que la réponse immunitaire à une infection naturelle est très variable d’une personne à l’autre, et nous ne connaissons toujours pas vraiment les implications que cela a. En ce moment, il y a plus de questions que de réponses à ce sujet », ajoute-t-il. Pour sa part, González explique que «nous savons qu’il y a au moins huit mois de mémoire immunitaire chez les personnes qui ont été infectées au début de la pandémie, et d’autres seront connus comme le temps qui passe, avant qu’il ne soit impossible de le savoir. Vous ne pouvez que spéculer ou comparer COVID-19 avec d’autres virus similaires », explique González.

Bien que le processus soit le même chez toutes les personnes, l’intensité de l’immunité générée après une infection dépend de plusieurs facteurs: la génétique, la âge, le sexe, le vaccinations précédentes vague exposition à des agents pathogènes. Avec le coronavirus, il a été observé que certains gènes peuvent protéger du virus et que certains vaccins, comme la grippe commune, apportent également «une certaine protection», tout en étant homme, plus de 65 ans ou avoir Diabète, obésité ou hypertension sont des facteurs qui augmentent le risque de COVID-19 sévère, détaille le professeur de l’Université de Vigo. De l’autre côté, ils seraient enfants de moins de 10 ans, qui semblent avoir moins de chance d’être infecté et de se propager. De plus, lorsqu’ils contractent le virus, ils ne développent généralement pas de symptômes ou le font de manière très légère.

Les vaccins, une valeur sûre

Pour l’instant, tous les prototypes de vaccins qui sont sur le point d’être approuvés par les autorités réglementaires et qui arriveront sur le marché début 2021, comme ceux de Pzifer, Moderna, Oxford et AstraZeneca, sont en cours de développement sur même souche de SARS-CoV-2, avec petits changements (mutations) entre eux.

De plus, les vaccins se concentrent sur protéine S (pointe) qu’est-ce que jece que le virus utilise pour pénétrer dans les cellules humaines via le récepteur ACE-2 et infecter le corps, afin que la protection contre le virus soit assurée dans tous les vaccins approuvés par les agences réglementaires en Europe et aux États-Unis.