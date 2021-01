COVID-19 :

La Junta de Andalucía a administré, comme indiqué, 97,9% des doses de travail, une fois que les doses réservées en garantie des secondes doses ont été écartées. Au total, il existe 221635 vaccins contre Covid-19 depuis le début de la campagne de vaccination (27 décembre dernier) et jusqu’au 22 janvier dernier.

Les doses ont été distribuées aux personnes appartenant aux premiers groupes à risque établis: personnes âgées en maison de retraite médicalisée, personnel social et de santé et agents de santé de première ligne. Covid-19. De plus, “des progrès sont déjà faits rapidement” avec la vaccination du reste des professionnels de santé dans les hôpitaux.

Les doses administrées par les provinces ont été réparties comme suit: Almería 18,582, Cádiz 30,224, Córdoba 24,307, Granada 28,915, Huelva 13,631, Jaén 21,790, Malaga 37,950, Séville 46236, tel que rapporté par le Conseil dans une déclaration.

Actuellement, le calendrier de vaccination a été achevé chez un total de 22 161 personnes qui ont déjà reçu les deux doses. En fait, 30% des personnes qui ont complété le modèle en Espagne sont originaires d’Andalousie.

Comme prévu dans la stratégie, les plus de 900 résidences et centres de jour qui leur sont liés dans Andalousie «Ils commencent à atteindre un degré de protection important», comme l’a souligné le Conseil. La grande majorité a déjà reçu la première dose, soit un total de 42 207 résidents (96,6% du total) et 33 350 professionnels (93,8% du total).

Par ailleurs, les utilisateurs et professionnels de 160 résidences ayant reçu les deux doses permettant de compléter le calendrier de vaccination s’élèvent désormais à 8 720 résidents et 6 214 professionnels.

Toilettes

Dans le cas des professionnels de la santé, le degré d’acceptation et de vaccination est également «très élevé». Jusqu’à trois professionnels de la santé et de la santé sociale sur quatre en santé publique et privée andalouse, avec un lieu de travail hospitalier ou en soins primaires ou similaires, “ont déjà reçu au moins une dose de vaccin”, 74,7% en tenant compte tous les professionnels et 79,7% des professionnels de première ligne Covid-19. De plus, 5 373 professionnels ont déjà terminé le schéma à deux doses.

En revanche, le Conseil a expliqué qu’après la publication vendredi de la mise à jour de la stratégie de vaccination Covid-19 par le ministère de la Santé, «la vaccination des groupes suivants se rapproche de plus en plus, toujours en fonction de la disponibilité de doses suffisantes: d’autres professionnels de la santé, qui comprendraient le personnel de dentisterie et d’hygiène dentaire, ainsi que les agents de santé qui soignent les patients sans masque et pendant une durée supérieure à 15 minutes; et les grandes personnes à charge qui vivent chez elles, en plus de leurs soignants professionnels, le cas échéant.

Plus grand

Ensuite, et «dès que possible en cas de disponibilité des doses», les 412 869 personnes âgées de 80 ans ou plus en Andalousie seront vaccinées, à l’exception de celles déjà vaccinées car elles sont en résidence ou sont de grandes personnes à charge.