COVID-19 :

La Junta de Andalucía, qui a déjà exhorté le gouvernement de Pedro Sánchez à commencer à étudier un confinement total, a demandé à ses citoyens de rester chez eux «dans la mesure de leurs possibilités». Dans la pratique, l’exécutif régional a demandé aux Andalous de faire un confinement volontaire avant la troisième vague de la pandémie de covid-19 et la croissance «explosive» du nombre d’infections.

Lors de son discours lors de l’inauguration de certaines installations sanitaires en Mairena del Alcor (Séville), le président andalou a exhorté les citoyens à faire confiance à son gouvernement, qui “pas à pas” dans la lutte contre le virus, puisqu’ils «prennent très sérieusement cette vague, car tout semble indiquer que ça va être très dur, très complexe et apportera beaucoup de souffrance.

«Il ne s’agit pas que quiconque se taise, mais évitons de multiplier les rassemblements sociaux qui ne sont pas nécessaires et restons dans le noyau familial le plus essentiel», a demandé Moreno, qui a soutenu que «cela n’a aucun sens que rentrons à la maison ce que nous essayons d’éviter dans les restaurants.

S’est souvenu que “Ce n’est plus nouveau” et que chacun “connaît le danger, dont il n’est pas exempt” et a soutenu que “ce que fait le Conseil” ne sert à rien “si les citoyens ne complètent pas cette action au niveau individuel.

«Nous n’allons pas être dans les maisons ou dans des fêtes clandestines, il faut que ce soit chaque citoyen qui dise que maintenant il n’est pas nécessaire d’inviter le voisin, d’ouvrir une bouteille de vin et d’être dix personnes. Ce moment viendra avec le vaccin, mais maintenant ce n’est pas le cas », a-t-il condamné.

Moreno a précisé que son exécutif ira “Fermer le robinet petit à petit” et il a avancé qu’à partir de maintenant, la révision des mesures sera hebdomadaire et non bimensuelle comme cela s’était produit et a attribué la croissance du nombre de cas à la souche britannique, quelque chose qui “n’était pas dans une première composition”, bien qu’il était prévu une augmentation en raison de la saison de Noël.

Face à cette situation, le président andalou a affirmé «connaître le plan du gouvernement» et a demandé «la liberté de décision». «J’ai un plan, bon ou mauvais, mais je l’ai. Maintenant, je veux connaître celui en Espagne et comment ils peuvent nous aider », a souligné Moreno, qui a décrit comme “inexplicable” que le ministre de la Santé, Salvador Illa, rejeté le pouvoir d’avancer le couvre-feu à 9 heures du soir, comme l’Andalousie l’a demandé.

Moreno a précisé qu’Illa a fait valoir dans le Conseil interterritorial de la santé que cette mesure devrait passer par le Conseil des Ministres et le Congrès des Députés, et il a été demandé “pourquoi alors était-il possible dans ce Conseil de reporter le couvre-feu la veille de Noël et du Nouvel An”.

Après s’en être souvenu Andalousie “En ce moment” n’est pas dans une situation aussi compliquée que les régions voisines comme l’Estrémadure ou Murcie, le président régional a insisté sur la nécessité “qu’il y ait un plan d’État pour toute l’Espagne” au cas où les données deviendraient plus incontrôlables encore.