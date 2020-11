COVID-19 :

La Junta de Andalucía a inclus une règle inattendue contre le coronavirus qui affecte une gamme de la minorité. Plus précisément, celui entre 16 et 18 ans. Et c’est que ces jeunes Ils ne pourront pas pratiquer de pratique sportive après 18h00 l’après-midi.

le Journal officiel de la Junta de Andalucía (BOJA) publie ce mardi 10 novembre un “correction des erreurs” de l’arrêté du Ministère de la Santé qui module les niveaux d’alerte 3 et 4 en raison de la situation épidémiologique critique dérivée du Covid-19, qui ne permet pas le sport aux moins de 16 ans après 18h00.

L’ordonnance originale publiée tard le dimanche et en vigueur depuis minuit incluait parmi les activités essentielles «exemptées» de la prescription de 18 heures «les centres sportifs d’activité physique qui sont en plein air, à condition qu’ils ne le soient pas que ce soit les sports de contact et les centres sportifs pour pratique de sports fédérés dans des espaces sportifs couverts dans la catégorie d’âge de 16 ans à la catégorie absolue ».

La correction de BOJA publié ce mardi, érige cependant comme activité exempte de la prescription “la pratique des sports fédérés, régis par leurs protocoles respectifs, dans les espaces sportifs intérieurs et extérieurs de la catégorie d’âge de 16 ans à la catégorie absolue”, ainsi que «Centres sportifs d’activité physique qui sont en plein air pour les sports non fédérés, tant qu’ils ne sont pas des sports de contact et pour les sportifs à partir de 16 ans ».

De cette manière, le nouveau règlement n’autorise en aucun cas la pratique du sport à partir de 18h00 pour les moins de 16 ans, car il est toujours restreint dans le cas des sports fédérés et est désormais également exclu pour les sports non fédérés sur les ondes. libre.

Grenade

Pour les territoires du grade 2 du niveau 4, actuellement en vigueur uniquement dans la province de Grenade, l’arrêté du ministère de la Santé mis à jour après la “correction des erreurs” précise que “L’ouverture au public des installations sportives conventionnelles et des centres sportifs pour l’activité physique à l’exception de ceux qui sont à l’extérieur et sans contact est suspendue.”

Il «permet également au pratique de l’activité sportive officielle fédérée, qui sera régie par les règlements et protocoles spécifiques qui lui seront applicables, cependant, la tenue d’entraînements sportifs non fédérés, de compétitions et d’épreuves de toute catégorie d’âge et de fédérés, à l’exception de la catégorie absolue, est temporairement suspendue.