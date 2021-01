COVID-19 :

La Junta de Andalucía Il est confiant qu’ils maintiendront les mesures contre le coronavirus au-delà du 10 janvier, tant que les Andalous continueront d’être tellement “responsable” comme ils sont à ce jour.

Le vice-président de la Junta de Andalucía et Ministre du tourisme, de la régénération, de la justice et de l’administration locale, Juan Marín, a espéré que les mesures actuellement en vigueur dans la communauté contre la pandémie de coronavirus peuvent continuer à être maintenues après le 10 janvier et qu’elles n’ont pas besoin d’être durcies.

Comme on se le rappellera, le 10 décembre, la présidente du conseil d’administration, Juanma Moreno, a annoncé, après la réunion du comité d’experts qui conseille le gouvernement andalou par rapport à la pandémie, l’application, du 18 décembre au le 10 janvier, d’une “désescalade” progressive des restrictions alors en vigueur pour stopper la pandémie de coronavirus, en deux phases, qui comprenait la mobilité entre les provinces et la levée de la fermeture du périmètre de la communauté, ainsi que une prolongation des heures d’ouverture des entreprises commerciales et hôtelières, entre autres mesures.

En ce sens, Marín a espéré que les vacances de Noël n’entraîneront pas une aggravation de la situation de la pandémie en Andalousie et que les restrictions actuelles n’auront pas à être durcies à partir du 10 janvier, date fixée pour les mesures adoptées par face à Noël.

En ce sens, il a déclaré qu’une nouvelle fermeture du périmètre de la communauté ou la limitation de la mobilité entre les provinces à compter du 10 janvier cela dépendra de l’évolution de la situation, mais a espéré qu’à partir de cette date, les mesures actuelles pourront être maintenues, ce qui est de la responsabilité de chacun.

Il a souligné que la responsabilité des Andalous a été exemplaire Et cela a beaucoup aidé pour qu’aujourd’hui nous puissions passer un Noël avec un peu plus de «tranquillité» et que les gens puissent sortir et rendre visite à des proches.

«Bien que l’évolution soit positive, on ne peut pas baisser la garde à aucun moment et nous espérons qu’à partir du 10 janvier prochain, nous pourrons continuer à maintenir la situation actuelle, mais si elle était différente, logiquement, d’autres mesures seraient à nouveau adoptées », selon le vice-président.

De même, Marín a demandé aux secteurs économiques, tels que le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, de comprendre les mesures adoptées, car ils doivent être conscients de la gravité et que si une décision change à tout moment, elle est causée exclusivement par une seule raison. , Qu’est que c’est sauver la vie des gens.

“Avant ça, Si nous devons prendre une décision à compter du 10 janvier, ce serait fait, mais pour le moment ce n’est pas nécessaire car l’évolution est toujours positive », comme l’indique le vice-président, qui a fait confiance à ce que tous les citoyens continuent de se conformer aux mesures de sécurité et aux réglementations pour éviter une augmentation des infections.

Pour Marín, la situation actuelle de la pandémie dans la communauté montre que le Conseil a pris les «mesures appropriées, au bon moment», conseillées par les experts. En ce sens, il a rejeté les critiques de “chaos et d’improvisation” que des partis d’opposition comme le PSOE-A, Vox et Adelante Andalucía ont lancées contre l’exécutif régional.

«La réalité est que les décisions prises par le gouvernement andalou sont correctes et je me réfère aux données et aux faits», selon Juan Marín.