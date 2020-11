COVID-19 :

Les mesures adoptées par la Junta de Andalucía pour tenter d’atténuer l’augmentation des infections dans cette deuxième vague sera prolongé, dans un scénario positif, d’au moins une ou deux semaines, c’est-à-dire jusqu’en décembre.

Tout dépend de l’évolution des nouveaux cas et du degré de saturation que le système de santé andalou atteint dans les prochains jours. Les nouvelles mesures sont prévues jusqu’au lundi prochain 23 novembre, lorsque le Conseil d’experts sur la pandémie de la Junta de Andalucía se réunira à nouveau pour évaluer leur équilibre.

Si le résultat de ces nouvelles restrictions ne parvient pas à endiguer l’avancée du coronavirus, le gouvernement régional prévient que des mesures plus strictes seront nécessaires pour préserver la santé des citoyens. L’objectif reste de restaurer la normalité pour la campagne de Noël.

“En tant que moindre mal, encore 10 ou 15 jours”

Le vice-président et conseiller du tourisme, de la régénération, de la justice et de l’administration locale de la Junta de Andalucía et leader des citoyens (Cs), Juan Marín, a prévenu ce jeudi que “Comme un moindre mal” ils devront “Conserver” les mesures anticovid et les restrictions en vigueur en Andalousie “Au moins une semaine, dix ou 15 jours” au-delà du 23 novembre.

«Si les données évoluent de manière favorable, cette situation pourrait se maintenir pendant une semaine, dix ou quinze jours de plus, quoi qu’en disent les experts, mais Si les données de santé ne les accompagnent pas, d’autres décisions devront être prises“, il a dit.

Dans une interview à Onda Cero à Almería, recueillie par Europa Press, il a attendu l’impact des mesures et restrictions en place, bien qu’il ait remarqué que “l’objectif doit être d’ouvrir un peu pour la campagne de Noël”.

«On ne sait pas combien de temps il faudra prolonger les mesures, c’est la réalité, mais nous espérons que, peut-être, si tout se passe bien, dans la campagne de Noël, où non seulement allons-nous voir des parents ou faire des cadeaux, mais où l’économie bouge aussi beaucoup, elle pourrait s’ouvrir un peu », a-t-il déclaré. expliqué.

Marín a conditionné cet objectif “à la priorité absolue”, ce qui arrive, comme il l’a souligné, “parce que les données de santé nous accompagnent” et a insisté sur le fait que le gouvernement andalou “a clairement démontré que quand des décisions difficiles doivent être prises, c’est fait, en essayant toujours de binôme santé-économie être aussi compatible que possibleet”.

Il a souligné l’évolution incertaine de la pandémie et du virus, et a rappelé comment «il y a à peine 20 jours, la courbe était en descente et du jour au lendemain, elle est montée en flèche».

«Nous devons continuer à évaluer les indicateurs sur une base hebdomadaire et voir comment nous pouvons effectuer le travail de la manière la plus efficace possible, mais il y aura malheureusement des décès dus au covid-19 pendant longtemps et nous devons contenir ce barrage qui peut sauver de nombreuses vies et c’est la santé », a-t-il conclu.