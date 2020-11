COVID-19 :

La Junta de Andalucía propose désormais d’assouplir les restrictions de temps et de mobilité qui affectent la communauté face à Noël, tant que les données continuent de confirmer l’amélioration de la situation sanitaire dans cette deuxième vague de pandémie.

Asó l’a laissé tomber ce lundi le vice-président de la Junta de Andalucía et ministre du Tourisme, de la Régénération, de la Justice et de l’Administration locale, Juan Marín, aux questions des journalistes Dos Hermanas (Séville), dans la présentation des grandes lignes du Plan Touristique des Grandes Villes de la ville sévillane.

Marín a souligné que les décisions que le gouvernement andalou prend après le pont de la Constitution vont “probablement” dans le sens de “rendre les horaires plus flexibles” d’activités commerciales et “on ne sait pas” si aussi “ouvrir les périmètres au moins à l’intérieur des provinces” pendant les vacances.

Marín a rappelé que le Gouvernement espagnol avait publié des recommandations pour Noël sur lesquelles les communautés autonomes “ne se sont pas encore prononcées”, et que La Junta de Andalucía, à compter du 9 décembre, révisera ses restrictions une fois qu’elle aura rencontré le comité d’experts qui conseille l’exécutif régional sur “les flexibilisations possibles ou non en termes d’heures de travail”, c’est-à-dire que “nombre de nos établissements désormais limités jusqu’à 18h00” leurs horaires d’ouverture “puissent travailler un peu plus longtemps pour couvrir l’activité productif, ce qui est nécessaire.

Dans ce sens, le vice-président a défendu la nécessité de faire coexister “l’activité productive et la situation sanitaire”, et a confirmé que le Pont Immaculé “est perdu pour le secteur touristique” parce que “les restrictions de périmètre” tant en Andalousie que dans d’autres régions “sont déjà définies depuis plusieurs jours, et jusqu’au 9 ou 10 décembre, aucune ouverture n’est prévue ».

Responsabilité citoyenne

D’autre part, interrogé sur les images de foule dans les rues de diverses villes vues ce week-end, Marín a fait appel à la “responsabilité citoyenne”.

Il a rappelé que la mobilité est actuellement limitée dans la communauté autonome par la pandémie de Covid-19, de sorte que, sauf pour des raisons justifiées, les citoyens ne peuvent pas quitter leurs communes respectives, et a défendu que «dans les villes, il est normal que les gens sortent davantage dans la rue en ce moment».

“Noël approche et nous avons tous envie de sortir acheter des cadeaux, ou tout simplement de faire une promenade, de passer un peu plus de temps dans la rue avec des amis ou en famille, et que nous devons toujours faire par responsabilité”, a ajouté le vice-président du conseil avant apostille que ne croit pas “qu’il y aura beaucoup d’inconvénients lorsque les gens pourront être dans la rue jusqu’à l’heure du couvre-feu”.

Évitez une troisième vague

Marín a estimé que “la situation sanitaire” issue de la pandémie “est clairement orientée à la baisse” en Andalousie, et “nous espérons qu’elle continuera d’évoluer ainsi toute cette semaine, et que cela nous permettra d’avoir un peu plus d’oxygène dans les prochains jours. et fêtes de Noël », a-t-il ajouté.

Il a appelé en tout cas à “être prudent” et à être “conscient de l’évolution de la santé” et, à partir de là, “voir jusqu’où vous pouvez aller”, car, comme l’a ajouté le vice-président, “il est également vrai que nos agents de santé sont sous pression depuis neuf mois une troisième vague causée par l’irresponsabilité de prendre des décisions maintenant qui pourraient causer une situation indésirable à partir de janvier aurait de graves conséquences pour l’ensemble des citoyens».

Après avoir souligné que «les décisions ne sont pas faciles», Marín a défendu qu ‘« en ce moment, ils doivent être cohérents, basés sur la connaissance, et aussi essayer de comprendre que les gens doivent continuer à vivre».