COVID-19 :

Andalousie a déjà administré un total de 210.065 doses du vaccin contre Covid-19, selon les dernières données du Ministère de la santé et de la famille. le sien vice-conseiller, Catalina García, a déclaré ce vendredi que la communauté “dépensera” 100% des vaccins reçus “à la fin de ce week-end”.

Le gouvernement autonome dénonce que depuis que le ministre Illa a annoncé sa candidature à la Élections catalanes à la tête du CPS, son attention a été détournée vers la campagne électorale et la pandémie est passée au second plan.

Il Vice-président du conseil, Juan Marín, a insisté ce vendredi sur le fait que la situation dans la communauté est “alarmante” – un record d’infections le dernier jour – et qu’ils ont besoin de “plus d’instruments pour l’arrêter”, mais “Illa pense à son avenir politique plus qu’à la pandémie et seulement nous pouvons demander l’auto-confinement.

Le gouvernement Sánchez a déjà rejeté la possibilité de faire progresser la couvre feu en Andalousie, ce qui laisse au Conseil d’administration un champ d’action limité – fermeture du périmètre et fermeture d’activités non essentielles -. Les limites touchent désormais également le domaine des vaccins, les doses étant sur le point d’être épuisées. Le Conseil a déjà démontré sa capacité à mener une campagne de vaccination à grande échelle cet hiver: il a immunisé près de deux millions de personnes contre la grippe en deux mois.

Ministre “à temps partiel”

À cet égard, Vice-secrétaire de la communication du PP et député national de Malaga, Pablo Montesinos, a dénoncé ce vendredi qu’Illa travaillait comme ministre de la Santé «à temps partiel», pour lequel il a exigé qu’il «montre son visage» et dise «si les votes empêchent les communautés de prendre certaines décisions».

“Est le Gouvernement d’Espagne ne pas prendre certaines décisions par calcul électoral? Le gouvernement espagnol empêche-t-il les communautés autonomes de prendre certaines décisions en comptant une série de voix? »S’est demandé Montesinos.

Sûr les mêmes lignes, porte-parole pour la santé et les familles du PP andalou au Parlement régional, Beatriz Jurado, a déploré ce vendredi que “le PSOE et le gouvernement de Pedro Sánchez soient soumis aux élections catalanes du 14F et ils ont mis leur intérêt électoral, l’intérêt des votes, au-dessus de la santé de tous les Espagnols.

Doses restantes

La Junta de Andalucía a administré jusqu’à ce jeudi 21 janvier, un total de 210.065 doses contre Covid-19. En outre, 20836 personnes ont déjà reçu le vaccin complet -deux doses-, selon les données du Ministère de la santé et de la famille. Il faut se rappeler que l’immunité totale n’est atteinte que dix jours après la réception de la deuxième dose.

La communauté a reçu un total de 251 420 vaccins, 244 620 de Pfizer et 6 800 de Moderna, selon les données de ministère de la Santé consulté par Europa Press. Par conséquent, jusqu’à ce jeudi, la communauté a administré un 83,55% des vaccins reçus.

La Vice-ministre de la Santé et de la Famille, Catalina García, a souligné qu’en cas de surdose dans le centre de santé d’une commune, il est “très clair à qui il faut le poser: aux grandes personnes à charge”. Dans le cas où les doses restantes appartiendraient à un hôpital, «nous avons encore des hospitaliers qui n’ont pas été vaccinés parce qu’ils n’étaient pas en première ligne». García a ainsi fait allusion aux nombreux maires et conseillers socialistes qui se font vacciner dans la communauté sans que leur tour ne soit encore venu.