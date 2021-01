COVID-19 :

Le gouvernement régional a commencé à sensibiliser les Andalous à la nouvelles restrictions qui viennent de dimanche prochain, 10 janvier, puisque la courbe commence à montrer les symptômes d’une troisième vague inévitable.

Ce vendredi est prévu au Palacio de San Telmo une nouvelle réunion du Conseil consultatif sur les alertes de santé publique à fort impact, présidé par le chef régional, Juanma Moreno, pour faire face à la situation de la pandémie de Covid-19. Le soi-disant comité d’experts dictera les nouvelles mesures qui, comme tout l’indique, seront un peu plus dures que celles actuellement en vigueur.

La Junta de Andalucía a rendu les mesures plus flexibles le 10 décembre pour la saison de Noël, en plusieurs phases progressives qui ont permis aux Andalous de profiter des festivités et aux entreprises de se remettre partiellement de la Impact economique souffert par la pandémie. Mais tant que le vaccin n’a pas été appliqué à un pourcentage élevé de la population, le gouvernement régional insiste pour sensibiliser les citoyens à “un dernier effort».

«Responsabilité» et «prudence»

Le président de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a annoncé ce mardi que de nouvelles décisions seront prises vendredi, tout en ayant également un impact sur «faire preuve d’une extrême prudence«Dans les prochaines semaines.

«L’Andalousie maintient le occupation des lits inférieure à la moyenne national et l’un des plus petits incidents, mais nous devons faire preuve d’une extrême prudence en raison de la tendance mondiale à la hausse des infections. Nous analysons les données et vendredi, nous prendrons une décision avec les experts », a déclaré Moreno sur ses réseaux sociaux.

# L’Andalousie maintient le taux d’occupation des lits en dessous de la moyenne nationale et l’un des incidents les plus bas, mais nous devons faire preuve de prudence en raison de la tendance mondiale à la hausse des infections. Nous analysons les données et vendredi nous prendrons une décision avec les experts. pic.twitter.com/BIYsprQDiI – Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 5 janvier 2021

Pour sa part, le conseiller de la présidence, de l’administration publique et de l’intérieur et porte-parole de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, met en garde contre la tendance à la hausse de la courbe après la période de Noël et demande aux citoyens un «dernier effort» pour rendre la troisième vague aussi moins sévère que possible.

«Les cas d’hospitalisations Covid dépassent aujourd’hui les 1 000 personnes en Andalousie. La courbe marque à nouveau un tendance à la hausse. Il faut un dernier effort avant que la vaccination n’atteigne l’ensemble de la population. La responsabilité individuelle est plus importante que jamais », a publié mardi le porte-parole du conseiller sur son profil Twitter officiel.

Les cas d’hospitalisations #Covid dépassent aujourd’hui les 1000 personnes en # Andalousie La courbe marque une fois de plus une tendance à la hausse. Il faut un dernier effort avant que la vaccination n’atteigne l’ensemble de la population. La responsabilité individuelle est plus importante que jamais. pic.twitter.com/fyf6uhWQxe – Elías Bendodo (@eliasbendodo) 5 janvier 2021

1054 hospitalisés et 218 en USI

Les patients admis dans les hôpitaux andalous pour Covid-19 ont de nouveau augmenté ce mardi et ont atteint 1054, 56 de plus que ce lundi et sept il y a moins d’une semaine, dont 218 dans un Unité de soins intensifs (USI), six de plus que la veille et sept de moins de sept jours. Il convient de souligner les 16 cas de souche britannique, 70% plus contagieux, déjà confirmés dans la communauté.

Les 56 plus hospitalisés font L’Andalousie dépasse à nouveau les mille hospitalisés, un chiffre qui n’a pas été atteint depuis le dernier jour 30 où 1022 admissions ont été enregistrées, et cela se produit après une hausse de 58 ce lundi et 47 dimanche, alors qu’il y avait une réduction de 83 admises samedi, 46 jeudi et 39 mercredi, après l’augmentation de 45 de mardi.

Les 1054 hospitalisés inscrits ce mardi sont sept de moins que les 1061 enregistrés il y a sept jours, 1654 de moins que les 2708 enregistrés au 30 mars dans le pic maximum de la première vague et 2.424 de moins que le 3.478 du pic de patients hospitalisés de la deuxième vague le 10 novembre.

De son côté, le nombre d’admissions à l’UCI s’élève à six ce mardi, après avoir augmenté de huit ce dimanche, de quatre le samedi et jeudi, de dix le mercredi et de un le mardi précédent.

Le 218 Patients en soins intensifs comptés ce jour sont sept de moins que les 225 hospitalisés dans ces unités il y a une semaine, 220 de moins que les 438 comptés le 30 mars au pic maximum de la première vague et 310 de moins que le pic 528 en USI de la deuxième vague le 18 novembre.