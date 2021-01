COVID-19 :

Les données sont sombres. Dans la période de février à novembre 2020, ils ont été désabonnés 67837 pensions de la retraite et du veuvage, plus que vraisemblablement en raison des ravages causés par Covid dans la population âgée dans tout le pays puisque la cause de l’annulation de ce type de prestations est, fondamentalement, une: la mort.

Le chiffre pourrait encore être plus élevé puisque le mois de décembre n’est pas compté. Et au rythme des dernières données, cela ajouterait quelque 2 000 décès à ce décompte macabre et cela laisserait le chiffre à 70 000 retraités décédés. Ce chiffre correspond à l’excédent de victimes détecté par rapport à 2019.

En approfondissant les données, les statistiques montrent un autre fait décourageant face à ce nombre de victimes: 44 549 décès correspondent à des retraités comme retraités et 23 288 sont des pensions de veuves.

Les chiffres sont ce qu’ils sont, peu importe combien Pedro Sánchez, Salvador Illa et Fernando Simón insistent pour les cacher ou les manipuler. Les chiffres correspondent également à ceux déjà fournis par l’Institut national de la statistique (INE). Les données de cette organisation jusqu’à ce mois de novembre ont également montré une surmortalité par rapport à 2019 de 67.102 personnes de plus de 65 ans.

La discussion est donc compliquée. En effet, cet excès est confirmé par différentes sources et révèle une véritable dévastation chez les personnes âgées.

Toutes les sources citées se concentrent par ailleurs sur la même formule de calcul difficile à modifier ou à manipuler: elles calculent les pertes – ou décès – sur une période de l’année et les comparent à la même période de l’année précédente. Puisque la seule cause de mortalité extraordinaire en 2020 a été le coronavirus, c’est le facteur qui est le plus susceptible d’être la cause de cet excès de décès. Ce qui révèle un autre grand mensonge de Fernando Simón, qui a déclaré que l’excès de décès pourrait être dû à “des crises cardiaques ou des accidents de la circulation …”.

Les pièges de Sánchez et Iglesias

OKDIARIO a rendu compte de la manière dont l’INE et d’autres données telles que la baisse des données sur les pensions montrent le piège Pedro Sanchez et Pablo Iglesias. En fait, c’est ce journal qui a fourni fin 2020 les données de 82058 décès par coronavirus, selon les données de l’INE reprises jusqu’à la dernière mise à jour de l’époque et complétées jusqu’au 30 décembre par les décès déjà reconnus par le gouvernement. Et l’INE a confirmé ce chiffre mortel de plus de 80 000 morts à la fin de l’année.

Un chiffre qui définit sans plus de mots la première du gouvernement social-communiste. Parce que les données, pondérées par la population, font de l’Espagne le pays avec le taux de mortalité le plus élevé de toute la planète.

L’Espagne, avec ces données, s’élevait, en fait, à 1 739 décès par million, en prenant des données réelles et non une manipulation gouvernementale. Et cela signifie qu’il reste après cette deuxième vague comme le pays avec le taux de mortalité le plus élevé de toute la planète.

Le résumé des données de décès par million dans tous les pays donne une idée de la catastrophe qui est née en Espagne avec les chiffres calculés à cette date. Le deuxième pays en mortalité était Saint-Marin à la fin de 2020, avec des données harmonisées de 1709 décès par million d’habitants. La troisième position était occupée par la Belgique, dont le taux de mortalité atteignait 1 670 décès par million. À la quatrième place se trouvait la Slovénie avec 1 265 personnes. Juste après la comparution de la Bosnie-Herzégovine, avec 1 226 personnes. Et puis il y a eu l’Italie, avec 1207 décès dus au coronavirus. Tout le reste de la planète était sur cette liste. Et tous en dessous de l’Espagne, leader du taux de mortalité.

En fait, les pays qui ont été critiqués au niveau international pour leur mauvaise gestion – également par le gouvernement espagnol, qui mène le classement -, comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, pourraient se vanter auprès de l’Espagne. Ainsi, le Royaume-Uni a montré une donnée fin 2020 de 1 055, malgré la fameuse deuxième souche; et les États-Unis, 1 022.

Car tous les pays pertinents et non pertinents, plus ou moins industrialisés, ont un meilleur équilibre net que l’Espagne dans cette classification, aussi bien ceux régis par certaines idéologies que d’autres. L’Argentine a montré des données de 951 décès par million, la France de 983, le Brésil de 906, le Chili de 862, l’Équateur de 793, le Panama de 911, le Mexique de 960, la Hollande de 659, le Portugal de 661, l’Autriche de 672, le Canada de 407, Israël de 341, Grèce de 453, Tunisie de 386, Russie de 377, ou, pour ne donner qu’un autre exemple, l’Allemagne de 385 décès par million.

Traduit: tous les pays de droite ou de gauche, plus sérieux ou plus populistes, libéraux ou socialistes, quel que soit leur nom, ont réussi à améliorer le résultat obtenu par Sánchez et Iglesias dans la gestion humanitaire du coronavirus.

Il suffit de montrer que le taux de mortalité moyen dans l’Union européenne était de 704 cas par million d’habitants, soit moins de la moitié de celui de l’Espagne. Et l’Espagne a presque multiplié par cinq le taux de mortalité de l’Allemagne.

Pedro Sánchez et Pablo Iglesias ont ainsi réalisé l’une des marques les plus sinistres à la fin de leur première année de gouvernement: celle d’avoir géré la crise des coronavirus avec tout un record, celui d’avoir enregistré plus de 82000 décès dus à cette maladie.