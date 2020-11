COVID-19 :

La pandémie de coronavirus a notamment augmenté le nombre de décès dans notre pays. Officiellement, Selon les données fournies par le ministère de la Santé, le chiffre s’élève à 42000 morts, bien qu’un autre organisme comme le MoMo (Mortality Monitoring System of the Carlos III Institute) augmente ce chiffre de près de 19 000 décès supplémentaires.

Maintenant, un rapport publié dans NIUS a déterminé combien le coronavirus tue par rapport aux principales causes de décès en Espagne. Selon l’Institut national des statistiques (INE), en 2018, la dernière année complète calculée, 427 721 citoyens ont perdu la vie dans notre pays.

Maladies circulatoires et cancer

Comme le souligne le média susmentionné, les maladies circulatoires sont à l’origine de 28% des décès dans notre pays, mettant en évidence l’ischémie du cœur. En raison de ces pathologies, ils sont morts 120859 personnes, un chiffre qui triple les décès dus au coronavirus jusqu’au moment.

NIUS compare également la mortalité par coronavirus avec deuxième cause de décès en Espagne, qui est le cancer. En raison de cette maladie, 112714 personnes sont décédées en 2018, donc les morts sont 62% plus élevés que ceux causés par COVID-19.

Au sein de ce type de patient, le cancer des bronches et du poumon est celui qui cause le plus de décès. Il est suivi de côlon, pancréas et sein. Ces types de patients ont été notamment vulnérable aux effets dévastateurs du coronavirus.

Comparaison avec la grippe

La grippe a été l’une des comparaisons les plus récurrentes en parlant de COVID-19. Les données de santé parlent de cette maladie tué 6300 personnes en 2018, un chiffre qui suppose 85,35% de décès en moins que ceux causés par le coronavirus.

Accidents et suicides

Un des gros problèmes en Espagne est lié aux accidents de la route. Mais les données de 2019 ont battu des records en raison de leurs faibles chiffres: 1098 décèss. Bien que le nombre final soit passé à 10,755 en incluant le défunt à la fois sur les routes urbaines et interurbaines et les décès survenus 30 jours aprèss de l’accident.

Finalement, le rapport établit une comparaison avec les suicides, qui a causé 3539 morts En Espagne. Bien que le taux espagnol soit de 7,6 suicides pour 100 000 habitants, ce chiffre représente 8% de tous les décès dus aux coronavirus.