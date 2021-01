COVID-19 :

Il reste trois jours avant qu’un mois ne se soit écoulé depuis le début de la vaccination dans notre pays. Dimanche dernier, 27 décembre, Araceli Hidalgo et Mónica Tapia, résident et santé du centre Los Olmos dans Guadalajara où le premier à recevoir la première dose du vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 conformément aux conditions établies par le ministère de la Santé pour la première phase de vaccination en Espagne.

Comme nous pouvons le consulter dans le site Web du ministère de la Santé, la L’étape 1 est celle qui correspond aux résidents et au personnel des centres pour seniors, au personnel sanitaire et social de santé (première ligne et autres) et aux grandes personnes à charge non institutionnalisées. Cette phase ça durera jusqu’en mars prochain, quand le Étape 2, celle dans laquelle vous vaccinez les personnes de plus de 80 ans, c’est-à-dire aux personnes âgées qui ne sont pas en résidence et qui n’étaient pas en situation de se faire vacciner dans la première phase.

Malgré tout ça, il y a eu 28 politiciens qui ont décidé d’enfreindre les règles et de se faire vacciner contre le COVID-19 comme ça compte Bon sang. Entre eux, 14 dirigeants du PSOE, neuf du Parti populaire, deux de Junts par Catalunya et deux anciens conseillers du PNV.

Quatre ont présenté leur démission

Parmi ceux qui ont décidé de sauter les règles établies par le gouvernement, il y a le ministre de la Santé de Murcie, Manuel Villegas, du PP, et plusieurs hauts fonctionnaires du ministèreen plus de sa femme. Après avoir pris connaissance de la nouvelle le 19 janvier, Villegas a annoncé sa démission.

Manuel Villegas rejoint Rocío Galán, du PSOE, Conseiller à la santé et à la protection sociale de Bonares (Huelva). Comme expliqué abc, à Galán Ils lui ont offert le vaccin car il y avait des “doses supplémentaires”, quelque chose d’inimaginable en raison du nombre de personnes en Espagne en attente de la drogue. Il a également démissionné.

La même chose s’est produite avec les anciens conseillers du PNV et les directeurs généraux de l’OSI Bilbao Basurto et de l’hôpital Santa Marina, à Bilbao, Eduardo Maíz et José Luis Sabas, qui a reçu le vaccin le 20 janvier, puis a démissionné.

Fichiers dans le PSOE

Le mariage socialiste formé par les maires d’El Verger, Ximo Coll, et Els Poblets, Carolina Vives, dans la Communauté valencienne, a également décidé de se faire vacciner “Pour profiter des doses restantes.”

Poursuivant à travers la Communauté valencienne, le maire socialiste de Rafelbunyol, Fran Lopez, a été vacciné le jour même du début de la campagne, le 27 décembre. Comme il l’a fait valoir: “Je l’ai fait pour aider à donner un sentiment de confiance, de tranquillité et de sécurité aux citoyens.”

Dans Torrecampo, Córdoba, son maire Francisca alamillo, également du PSOE, le vaccin a été administré sans constituer un groupe à risque car «le jour de la vaccination, deux travailleurs ne se sont pas présentés au rendez-vous et à la fin il restait encore deux vaccins».

Ces maires ont été Dossiers déposés par le Parti socialiste pour avoir été vaccinés sans appartenir aux groupes prioritaires. A partir du 16 janvier également l’adhésion de ces quatre maires a été suspendue pour avoir sauté le protocole. Dans le cas des personnes impliquées dans la Communauté valencienne, ne recevra pas la deuxième dose de vaccins depuis le président de la communauté, Ximo Puig, a donné cet ordre.

Dans Cordoue le protocole a également été ignoré José Luis Cabrera, le premier maire de Carvi, du PSOE, a un vaccin restant parce que dans une maison de retraite “ils allaient les jeter”.

Dans Murcie, le maire socialiste de Molina del Segura, Esther Clavero Mira, reconnu avoir été vacciné “en tant que patient cancéreux très exposé”. Mais le les patients cancéreux ne sont pas inclus dans la première phase de vaccination.

Dans Plasencia (Cáceres), le conseiller du PSOE et directeur du centre de santé sociale de la ville d’Estrémadure, Soraya Cobos Bermejo, a reçu le vaccin le 4 janvier, deux semaines avant que le reste de la santé et les travailleurs du centre ne reçoivent le vaccin.

Dans d’autres partis politiques

À Jésus Fernandez, gouverneur du parti indépendant Citoyens démocrates et indépendants (CDEI) d’El Guijo, à Cordoue, ils ont administré la première dose dans la maison de retraite locale.

Deux députés provinciaux dans le Conseil provincial d’Alicante du Parti populaire Ils ont également été vaccinés contre le coronavirus sans que ce soit leur tour. Ils sont Bernabé Cano, maire de La Nucía et adjoint aux sports, et Juan Baustista Roselló, adjoint provincial et chef d’un hôpital psychiatrique. Le Conseiller à la Santé de La Nucía, Manuel Alcala, a également reçu le médicament.

Le conseiller pour la santé à Orihuela (Alicante), également du PP, José Galiano, a reçu le vaccin et a réclamé “être exposé toute la journée en raison de sa position”. Comme on dit de Maldita, il est infirmier mais ne fait pas d’exercice.

A Ceuta, le ministre de la Santé, Javier Guerrero, du PP, et d’autres hauts fonctionnaires de son conseil ont également reçu le vaccin, comme en Catalogne, le maire, Sergi Pedret, et le conseiller du Trésor, Jordi Domingo, du conseil municipal de Riudoms, de JuntsXCat.

Egalement d’anciens employés d’hôpitaux, de policiers …

Mais pas seulement ces politiciens ont reçu le vaccin sans que ce soit leur tour. Il y en a eu beaucoup d’autres, ainsi que informaticiens, anciens employés d’hôpitaux, parents de travailleurs de maisons de retraite, policiers et même un prêtre. Dans le cas d’anciens employés de l’hôpital, l’histoire de Hôpital clinique San Carlos de Madrid, qui a administré des vaccinations à ses anciens employés retraités.

Beaucoup de ces vaccins “illégaux” ont été administrés alors que la campagne de vaccination en Espagne n’était pas ce qui était attendu car il y avait de nombreuses doses en stock, mais l’objectif de vaccination n’a pas été atteint dans les maisons de retraite. Enfin, le manque de doses fournies au manque de coordination parmi les responsables de l’administration des vaccins.