COVID-19 :

La mairie de Madrid a lancé ce jeudi un appel aux citoyens pour qu’ils ne viennent pas voir la dix-huitième et dernière étape du Tour d’Espagne à vélo, qui aura lieu dimanche dans la capitale et suivra son itinéraire traditionnel à travers le Paseo de la Castellana, Recoletos et Prado.

Lors de la conférence de presse après le comité directeur, la porte-parole municipale, Inmaculada Sanz, a “absolument” découragé le public d’assister à la carrièrea, étant donné la nécessité d’éviter les foules comme mesure préventive contre le covid-19.

Garantir le respect des mesures de sécurité, ainsi que les fermetures de rues et les problèmes de mobilité, Un dispositif sera déployé avec 535 agents de la police municipale, qui pourrait être élargi «s’il est nécessaire de l’augmenter».

Les flics vont commencer leur travail dans les premières heures de samedi avec la mise en place de clôtures pour «périmètre» le circuit.

“Mais à de nombreux égards et sous-entendu qu’il y a à la fois de notre part et de la part de la délégation gouvernementale et de la police nationale, la chose la plus importante en ce moment est cet appel à ne pas venir dans les rues de Madrid cette année (…) le mieux que nous puissions faire cette année est de le regarder de chez nous », a déclaré Sanz.

La porte-parole espère que les Madrilènes répondent “avec un exemplaire absolu” à la situation, comme ils l’ont déjà fait, a-t-il rappelé, lorsque le Real Madrid a remporté la Ligue de football.

La dernière étape de la Vuelta Ciclista a España, de 134,5 kilomètres, Il quittera l’hippodrome de La Zarzuela et passera par Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Brunete, Villaviciosa de Odón, Móstoles, Alcorcón, Leganés et Getafe, avant d’entrer dans la capitale, où les cyclistes entreront dans un circuit entre les ronds-points d’Emilio Castelar et Carlos V, avec la ligne d’arrivée à Cibeles.