le mairie de Madrid a mandaté le Marchés de Noël les mêmes entrepreneurs que l’équipe de Manuela Carmena dans le passé mandat municipal. Comme OKDIARIO l’a appris, il y a un «malaise» dans le secteur de l’événementiel car ils considèrent que le choix des gagnants est plus juste après un appel d’offres ouvert.

De leur côté, des sources officielles du Consistoire indiquent à OKDIARIO que, en effet, «les marchés de Noël qui se tiennent ces jours-ci dans le quartier Centro ils ne sont pas soumis à des procédures de concurrence ». Ils expliquent qu ‘«ils sont traités comme un événement sur la voie publique conforme à la procédure établie par divers règlements municipaux. Ils mentionnent l’Instruction relative au fonctionnement de l’Office des Lois de la Voie Publique et les règlements relatifs aux Biens des Collectivités Locales et au Patrimoine des Administrations Publiques. Ils concluent que «les marchés de Noël mis en place à ces dates dans le quartier Centro conforme à la réglementation et la procédure légalement établie pour son autorisation.

Cependant, ces explications ne convaincent pas l’industrie de l’événementiel. Il y a des «malaises» et des «plaintes» parmi les hommes d’affaires et aussi parmi les exposants. «Nous avons passé quatre ans à souffrir de la mauvaise gestion de Manuela Carmena et Podemos. Nous espérions qu’avec l’arrivée d’un nouveau gouvernement local, le modèle réussi que le Parti populaire avait avec Alberto Ruiz-Gallardón et Ana Botella reviendrait. Cependant, nous voyons que suivre le copinage avec certains promoteurs d’événements et le reste des soumissionnaires nous avons été exclus », déplore un homme d’affaires qui préfère ne pas donner son nom par crainte de représailles.

“Ce n’est pas à la hauteur”

Selon ces sources, auparavant une redevance d’exploitation était payée et les hommes d’affaires faisaient un effort pour prendre soin du moindre détail des marchés de Noël. Avec cette contribution, le conseil municipal disposait de plus de ressources pour la campagne de Noël. «Cependant, maintenant avec les doigts, il n’y a plus de concurrence et le produit final est de qualité nettement inférieure. Les meilleurs endroits sont toujours occupés par les mêmes promoteurs et le produit qu’ils proposent n’est pas au niveau d’une grande capitale européenne », dénoncent-ils.

Il convient de rappeler que l’équipe gouvernementale de Carmena a déjà jeté les arbres de Noël parrainés par des entreprises qui ont également fourni de l’argent aux caisses municipales. Désormais, les lumières de Noël sont à la charge de la perception du contribuable madrilène. Comme l’a révélé OKDIARIO, ce projet est revenu en plus de 300 000 euros à la commune. Cette tradition d’arbres lumineux sponsorisés a commencé en 2013 avec Alberto Ruiz-Gallardón lorsque Les loteries et les paris d’État ont payé 100 000 euros pour un arbre. L’année suivante, onze sapins similaires ont été installés dans la capitale avec un impact positif de 320 000 euros. Parmi les sponsors, il y avait compagnies de téléphone, grands magasins, brasseries, agences de voyages, marques de bijoux, etc.

Doigté

De son côté, le conseil municipal défend le modèle des concessions directes. Ils expliquent le processus en détail. «Ceux qui souhaitent organiser un événement qui, en raison de ses caractéristiques, a un impact significatif sur la voie publique, présentent une application avec celui qu’ils fournissent le rapport ou projet correspondant qui décrit l’action pour étude individualisée par les services municipaux », indiquent-ils.

Marché de Noël à Madrid les années précédentes. (Photo: Madrid)

Après ça, les techniciens évaluent “la faisabilité du même et est soumis à un critère ou jugement d’opportunité car il s’agit d’un acte sur la voie publique. “Une fois que l’événement a tous les rapports nécessaires, l’autorisation publique correspondante est accordée ou refusée et les frais qui, en raison d’un usage privé ou d’une utilisation particulière du domaine public, doivent être exigés sont réglés”, concluent-ils .

“Situation très compliquée”

Les entrepreneurs dénoncent que «la mairie et le quartier Centre préfèrent jouer avec quelque chose de plus professionnel». «La situation économique est très compliquée. Je veux que les entrepreneurs choisis par Manuela Carmena continuent à travailler, mais nous devons également avoir de l’espace dans de bons endroits de la ville. S’ils m’offrent un endroit où personne ne passe, je ne vais pas me contenter de perdre de l’argent », dit l’homme d’affaires précité qui se souvient comment le Consistoire de Now Madrid (Podemos, Más Madrid et autres) lui a fait perdre 120.000 euros pour avoir organisé un événement sur la Plaza de las Cortes qu’il a dû annuler à la dernière minute sur ordre du Congrès des députés, auquel le conseil municipal avait oublié de demander l’autorisation.

De plus, il souligne qu’avec le coronavirus ce secteur passe “une période particulièrement difficile”. «Malgré le fait que sur les marchés en plein air, il est très difficile d’être infecté, aucun pari décidé n’est fait sur eux. Nous avons de nombreux travailleurs à vie dans les registres de réglementation du travail temporaire (ERTE) à qui nous sommes impatients de donner du travail. Mais les administrations nous rendent la tâche très difficile », conclut-il.