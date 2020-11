COVID-19 :

. – La Maison Blanche a inclus la fin de la pandémie de coronavirus sur une liste des réalisations scientifiques et technologiques de l’administration Trump, malgré près d’un demi-million d’Américains testés positifs au COVID-19 la semaine dernière seulement.

Un communiqué de presse du Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche a fait cette affirmation en annonçant un document mettant en évidence les réalisations scientifiques et technologiques du gouvernement au cours des quatre dernières années.

«Les faits saillants comprennent: METTRE FIN À LA PANDÉMIE COVID-19», lit-on dans le communiqué de presse envoyé aux journalistes. “Depuis le début de la pandémie de covid-19, l’administration a pris des mesures décisives pour inciter les scientifiques et les professionnels de la santé des universités, de l’industrie et du gouvernement à comprendre, traiter et vaincre la maladie”, ajoute-t-il.

Pendant ce temps, les cas de coronavirus montent en flèche

Le communiqué de presse intervient alors que le pays signale le plus grand nombre de cas quotidiens enregistrés à ce jour. La moyenne sur sept jours de nouveaux cas par jour a atteint un sommet historique de 68 767 dimanche, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Le précédent record de 67 293 avait eu lieu le 22 juillet.

La semaine épouvantable a été marquée par les deux pires jours de nouveaux cas quotidiens signalés depuis le début de la pandémie. Plus de 83 000 nouveaux cas ont été signalés vendredi et samedi. Et la moyenne sur sept jours des nouveaux cas de COVID-19 a grimpé de 23% la semaine dernière, selon les données de Johns Hopkins lundi. Pendant ce temps, la moyenne sur sept jours des nouveaux tests effectués n’a augmenté que de 2,87% au cours de la semaine dernière, selon le Covid Tracking Project.

Le président a affirmé à plusieurs reprises, à tort, que l’augmentation des cas était due à une augmentation des tests.

De nouveaux cas sont également enregistrés au sein même du gouvernement. Au moins cinq assistants du vice-président Mike Pence, dont son garde du corps et secrétaire général Marc Short, ont été testés positifs pour le coronavirus ces derniers jours, ont déclaré des sources à CNN.

Un “ beau travail ” de la Maison Blanche sur le coronavirus qui mérite “ d’être souligné ”

Interrogée sur le fait que la fin de la pandémie figurait parmi les réalisations du premier mandat de l’administration, la porte-parole du bureau, Kristina Baum, a souligné le rapport complet.

“Le grand travail accompli par l’administration Trump pour mettre fin à la pandémie est une priorité absolue et mérite d’être noté”, a-t-il déclaré dans un courriel.

Le rapport interne décrivant le communiqué de presse ne disait pas que la pandémie de covid-19 était terminée. Il a simplement encouragé les différentes actions du gouvernement pour le combattre.

«Depuis le début de la pandémie, l’administration a pris diverses mesures pour inciter les scientifiques des universités, de l’industrie et du gouvernement à comprendre et à vaincre cette maladie», indique le rapport.

Il déclare plus tard que l’initiative de vaccination de l’administration «Operation Warp Speed», les partenariats public-privé et d’autres mesures décisives prises par l’administration Trump ont fourni aux scientifiques, ingénieurs et professionnels de la santé américains les connaissances et les outils et les technologies nécessaires pour comprendre et vaincre cet «ennemi invisible» ».

Maegan Vazquez, Holly Yan, Madeline Holcombe, Theresa Waldrop et Eric Levenson de CNN ont contribué à ce rapport.