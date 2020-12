COVID-19 :

Comme nous l’avons vu dans de nombreux autres cas, le coronavirus Il ne fait pas de distinction entre les classes et n’importe qui peut l’affecter. À cette occasion, Miguelina Elói Assis dos Santos, la mère, 71 ans, Ronaldinho, a été l’une des personnes touchées.

La mère de la star brésilienne a été sérieusement admis dans un hôpital de Porto Alegre, au Brésil, à cause du coronavirus, comme l’ancien joueur l’a expliqué à travers son récit personnel de Twitter

Demandez de l’aide

L’ancien joueur de FC Barcelona, Entre autres, il a expliqué la situation dans laquelle se trouve sa mère: «Chers amis, ma mère a un coronavirus et nous sommes dans le combat pour qu’il récupère le plus vite possible », commença-t-il à compter.

“Elle est dans l’unité de soins intensifs, recevant tous les soins. Je vous remercie d’avance pour vos prières, votre énergie positive et votre amour. Force mère»a ajouté Ronaldinho, qui a demandé à sa mère de se remettre le plus rapidement possible.

Chers amis, minha mãe est avec Covid et nous avons de la chance que le logo se rétablisse. Elle n’est pas un centre de traitement intensif, recevant tous les soins. Merci de já as orações, comme énergies positives eo carinho de sempre. Força mãe 🙏🏾 – Ronaldinho Gaúcho (@ 10Ronaldinho) 21 décembre 2020

Justement, sa mère il est peu connu en Espagne, et c’est que Miguelina Elói dos Santos a participé avec son fils à une célèbre publicité pour des flans, en disant la phrase mythique “Répétons-nous?”

Brésil données

Ce qui est certain, c’est que Brésil est l’un des trois pays les plus touchés par le coronavirus du monde entier – avec États Unis et Inde-. Et est-ce que ce lundi, il a dépassé 187000 morts, comme indiqué par le gouvernement lui-même.

Dans la dernière newsletter, le ministère de la Santé Il a souligné qu’au cours des dernières 24 heures, 527 nouveaux décès et 25019 autres infections à coronavirus ont été enregistrés, bien que ces chiffres puissent être plus élevés en raison du manque de données de certaines municipalités. Depuis le début de la pandémie, le pays compte déjà 7 263 619 infectés.

Une année compliquée pour Ronaldinho

Ronaldinho traverse une année compliquée, et c’est qu’en plus de cet épisode dû au COVID-19, il faut ajouter son arrestation en mars dernier, avec son frère Roberto, Pour utilisation fausse documentation entrer Paraguay.

Un mois plus tard, il a été libéré de prison après avoir déposé sa caution. Et en août, le parquet a écarté en août que l’ancien footballeur avait une sorte de relation avec le fabrication de faux passeports qui lui ont été saisis.