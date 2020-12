COVID-19 :

Klara Shagenovna Kasparova, la femme qui a façonné le personnage de son fils Gari (découvrez ce qu’est devenu Gari Kasparov) et l’a conduit, en tant que manager et mentor, au titre mondial d’échecs, Il est décédé le jour de Noël à l’âge de 83 ans, Kasparov lui-même a rapporté ce vendredi. «C’est avec grand regret que je partage la nouvelle du décès de ma mère, Klara Shagenovna Kasparova. Mon modèle, mon plus grand champion, mon sage conseiller et la personne la plus forte que je rencontrerai jamais.. Je t’aime maman », a écrit Kasparov dans un tweet.

Né le 19 mars 1937 en Arménie, Klara Kaspraova est devenue, depuis la mort de son mari, le juif russe Kim Moiséyevich Veinstein, le mentor de Gari et son représentant afin que le génie des planches, orphelin de père depuis l’âge de 7 ans, puisse se consacrer entièrement à sa carrière en tant que joueur d’échecs. Klara a abandonné l’ingénierie pour faire de son fils un génie de la planche, considérant que les échecs étaient le meilleur remède à la dépression subie par son fils, qui avait appris à y jouer à l’âge de quatre ans, en regardant les matchs de ses parents.

Dans son livre “Gari Kasparov sur Gari Kasparov”, l’ancien champion du monde déclare, se référant à sa mère: “Il ne m’a pas appris quoi penser, mais plutôt à adopter une attitude critique envers tout ce que je lis et entend“. L’Espagnol David Llada, actuellement responsable du marketing et de la communication de la Fédération internationale des échecs (FIDE), a rencontré Kasparova alors qu’il dirigeait la carrière du champion.” J’ai eu le privilège de rencontrer Klara à plusieurs reprises, notamment à Linares (Espagne, siège de l’un des tournois d’échecs les plus importants, qu’il a remporté neuf fois, aujourd’hui disparu), où elle a toujours accompagné son fils. Elle était forte de caractère et si protectrice envers Garry que beaucoup la craignaient. Mais il a toujours été très gentil avec moi“, assure Llada.

Kasparov est devenu le plus jeune champion de l’histoire en 1985, à 22 ans, lorsqu’il remporta le deuxième “match” contre Anatoly Karpov, le favori de la “nomenklatura” soviétique et a dominé le classement mondial presque continuellement de 1986 jusqu’à sa retraite en 2005. En juillet 1999, il a atteint un score Elo de 2851, le plus élevé de l’histoire jusqu’à ce que le norvégien Magnus Carlsen obtienne 2882 en avril 2014.